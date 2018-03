Fußball Crailsheimer verlieren das Hohenlohe-Derby

Pfedelbach / Sebastian Karg

Beim TSV Pfedelbach kassierte der TSV Crailsheim seine erste Niederlage in der Rückrunde. Der 3:1-Erfolg der Pfedelbacher war der vierte Sieg und bereits der siebte Heimsieg des Liganeulings in Folge.

Gleich die erste Torchance des Spiels führte direkt zum Erfolg. In der 14. Spielminute brachte Sergen Uzuner die Gastgeber nach einem langen Einwurf in Führung. Anschließend übten die „Gelb-Schwarzen“ Druck auf das Pfedelbacher Tor aus. Daniele Hüttl und Rudolph Krebs hatten Möglichkeiten für Crailsheim, ehe Hüttl in der 24. Spielminute den Ausgleich erzielte. Er verwertete einen mustergültigen Pass von Tim Messner hervorragend. „Nach der verschlafenen Anfangsphase sind wir besser ins Spiel gekommen“, freute sich Crailsheims Trainer Michael Gebhardt.

Anschließend gab es wieder mehr Gelegenheiten für die Heim­elf. Einen Schuss von Marco Rehklau hielt Crailsheims Torspieler Thomas Weiß sicher fest. Kurz darauf fälschte Julian Krämer einen Torschuss von Jens Schmidgall gefährlich ab. Wieder war Weiß zur Stelle. Auf der anderen Seite schoss Tamás Herbály den Ball deutlich über das Pfedelbacher Tor. Vor dem Pausenpfiff lenkte der Gästekeeper noch einen Abschluss von Rehklau an den Querbalken.

Offener Schlagabtausch

In der zweiten Spielhälfte lieferten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Dabei war die Heimmannschaft allerdings deutlich zielstrebiger und erspielte sich die klareren Tormöglichkeiten. Der eingewechselte Michael Blondowksi brachte in der 53. Spielminute einen Fallrückzieher auf das Crailsheimer Tor. Drei Minuten später vereitelte Horaffen-Keeper Weiß eine weitere Großchance von Rehklau. In der 71. Spielminute kam Goalgetter Rehklau dann doch noch zu seinem Treffer. Nach einem langen Ball traf er per Lupfer für den TSV Pfedelbach. „Dieses Gegentor war spielentscheidend in einer guten Phase von uns“, ärgerte sich Gebhardt.

Trotz des erneuten Rückstands gaben die Gäste aber nie auf. Als Hüttl in der 81. Spielminute im Pfedelbacher Strafraum durch eine Grätsche gestoppt wurde, protestierten die Gäste lautstark und forderten einen Elfmeter. Dass der Pfiff von Schiedsrichter Florian Reinke ausblieb, verwunderte dabei sehr. Danach versuchten die „Horaffen“ weiterhin alles, um noch einen Punkt mitzunehmen. Es ergab sich jedoch keine Möglichkeit mehr für die Gäste. In der Nachspielzeit setzte der Ex-Crailsheimer Samuel Helming mit dem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt der Partie. Für Michael Gebhardt geht der Pfedelbacher Sieg in Ordnung. „Sie haben weniger Fehler gemacht und ihre Chancen effizienter genutzt.“

TSV Pfedelbach – TSV Crailsheim

3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Sergen Uzuner (14.), 1:1 Daniele Hüttl (24.), 2:1 Marco Rehklau (71.), 3:1 Samuel Helming (90. + 3)

TSV Crailsheim: Weiß, H. Wolf, Hossner, Herbály (62. Başlı), Hüttl, Hertfelder, Messner, Wagemann (72. Diether), Krebs (68. Düll), Saidy (76. Rümmele), Weinberger