Frauenfußball Crailsheim will gegen Nürnberg die Revanche schaffen

Crailsheim / Günther Herz

Geht man vom Vorrundenergebnis aus, ist Nürnberg am Sonntag im Schönebürgstadion der klare Favorit. Mit der bisher schlechtesten Saisonleistung verlor der TSV Crailsheim in Nürnberg im Herbst vergangenen Jahres mit 0:5. Diese Scharte wollen die TSV-Frauen auswetzen. Denn sie benötigen jeden Punkt gegen den Abstieg und wollen ihre Serie (sechs Spiele hinterei­nander ungeschlagen) fortsetzen. Diesen Lauf kann aber auch der Gegner aufweisen, wenngleich er mit einem Unentschieden zu Hause gegen den potenziellen Abstiegskandidaten Würzburg und einem Remis in Ingolstadt in den vergangenen beiden Spielen gepatzt hat. Immerhin haben die Franken sich für die Qualifikation zur zweiten Bundesliga angemeldet. Zurzeit sind sie von diesem Ziel, mit sieben Punkten Rückstand auf Tabellenplatz 2, der zu den Aufstiegsspielen berechtigt, ein gutes Stück entfernt. Beide Mannschaften werden also auf Sieg spielen und es kann für eine von beiden Mannschaften eine schicksalsträchtige Partie werden.

Gegenüber vergangener Woche in Augsburg sind mit der damals beruflich verhinderten Melike Baki und der wieder genesenen Bianca Uhl zwei Aktivposten im Team der Crailsheimerinnen einsatzfähig. Besonders von der eminent antrittsschnellen Baki verspricht sich das Trainerteam auf der rechten Seite eine Belebung für das Angriffsspiel. Aufgrund der prekären Personalsituation stellt sich die Mannschaft eigentlich von selbst auf, Variationen sind lediglich durch den Einsatz der einen oder anderen B-Juniorin möglich. Doch auch hier halten sich die Optionen in Grenzen, da derzeit sieben von neun Spielerinnen des spielberechtigten ältesten Juniorinnenjahrgangs angeschlagen oder dauerhaft verletzt sind.

Dieses Problem haben die Nürnbergerinnen nicht und so können sie aus dem Vollen schöpfen. Sicher wird die früher beim TSV Crailsheim spielende Mirjam Steck nun in den Reihen der Fränkinnen ihrer Abwehr ebenso eine Stütze sein, wie sie es auch in Crailsheim jahrelang zuverlässig gewesen ist. Insgesamt verfügen die Nürnbergerinnen über eine ausgewogene Mannschaft, die wenige Schwächen zeigt und schwer auszurechnen ist. Die Cluberinnen sind taktisch gut ausgebildet und können sich schnell auf die Spielweise des Gegners einrichten und ihrerseits dann agieren.

Info TSV Crailsheim – 1. FC Nürnberg, Sonntag, 14 Uhr