Mädchenfußball Crailsheim verliert Abstiegsduell unglücklich

Crailsheim / Günther Herz

Die ersten 20 Minuten des Spiels dominierten eindeutig die Crailsheimerinnen, und die Gäste hätte sich nicht beschweren können, wenn sie mit ein oder zwei Toren in Rückstand geraten wären. Bis dahin hatte Karlsruhe nicht eine Torchance.

Doch Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel, und die erste sich bietende Gelegenheit münzten sie auch gleich in der 22. Spielminute in ein Tor um. Eigentlich war der Ball auf Höhe des linken Strafraumecks schon geklärt. Die bissige Außenstürmerin setzte nach und gewann ihn aber mit viel Körpereinsatz zurück. Gegen ihren strammen Schuss hatte Torspielerin Nadine Steiner keine Abwehrmöglichkeit.

Drei Zeigerumdrehungen später eine kuriose Szene im Strafraum der Crailsheimerinnen, bei der die Schiedsrichterin und ihre Assistentin durch ihr unsicheres Verhalten dazu beitrugen, dass Crailsheim in dieser Szene benachteiligt wurde. Ein deutlich im Aus geglaubter Ball wurde von einer Crailsheimer Spielerin zur Torhüterin zum Zwecke des Abstoßes zurückgespielt. Diese nahm ihn mit der Hand auf. Die Schiedsrichterin wertete dies als Rückpass. Dadurch bekam Karlsruhe am Fünfmeterraum einen indirekten Freistoß zugesprochen, der von Anna Ellen Zehnle humorlos zum 0:2 verwandelt wurde. Diese fragwürdige Entscheidung mit Torfolge raubte die Energie der Einheimischen sichtbar, und die bis dahin spielerisch dominanten Höß-Schützlinge verloren deutlich an Spiellaune.

Nach der Halbzeitpause kam mit der nach ihrer Verletzung erstmals wieder eingesetzten Maren Schmitt in der offensiven Mittelfeldposition etwas mehr Druck auf das Tor der Gäste. Bis zum Strafraum kombinierten die „Gelb-Schwarzen“ gefällig, aber im Abschluss waren sie zu harmlos. In der 59. Spielminute wurde von Trainerin Höß eine weitere offensive Mittelfeldspielerin mit Marlen Schmelzle eingewechselt. Sie war es dann auch, die fünf Minuten später den Anschlusstreffer zum 1:2 im Tor der Badener unterbrachte.

Fragwürdige Entscheidung

Der Torjubel war noch nicht verklungen, da schlugen die Karlsruherinnen nach dem Anspiel einen hohen Ball in den Strafraum der Heimelf. Torspielerin Steiner schien auf dem Posten zu sein und fing den Ball an der Strafraumgrenze ab. Dabei wurde sie aber von einer Gegenspielerin unterlaufen und ließ das Leder fallen. Die Schiedsrichterin ließ weiterspielen, und Lena Eichler hatte keine Mühe, zum 1:3 ins leere Tor zu schieben.

Wütende Angriffe der Crailsheimerinnen folgten. Ein Schuss von Julia Specht ging knapp über das Tor. Weitere Versuche von Maren Schmitt und Celia Kirbach konnten von der wachen Gästetorhüterin pariert oder zur Ecke gelenkt werden. Ein Eckstoß von Julia Specht in der 71. Spielminute war es dann, der genau vor die Füße von Maren Schmitt fiel. Diese hatte keine Mühe, aus kürzester Distanz zum 2:3 einzunetzen. Crailsheim baute nun starken Druck auf, Karlsruhe überstand diese Schlussphase mit Glück und durchaus auch mit der nötigen Cleverness.

TSV Crailsheim – Karlsruher SC

2:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 Madita Zeitz (22.), 0:2 Anna Ellen Zehnle (25.), 1:2 Marlen Schmelzle (64.), 1:3 Lena Eichler (65.), 2:3 Maren Schmitt (71.)

TSV Crailsheim: Steiner, Reuther, Husic, Gronbach, Heidinger, Kirbach, Specht, Feyl (59. Schmelzle), Halici (41. M. Schmitt), Schmölz, Wedde