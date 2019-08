Themen in diesem Artikel Crailsheim

Nach dem 3:1-Sieg bei der SG Sindringen/Ernsbach steht der TSV Crailsheim zusammen mit der Spvgg Gröningen-Satteldorf nach dem ersten Spieltag auf Platz 1 der Landesliga-Tabelle.

Die erste Tormöglichkeit des Spiels gehörte Tim Messner, der aus der Distanz über das SG-Gehäuse schoss. Im Gegenzug erzielte der Aufsteiger durch Christian Baier beinahe das 1:0. Baiers Kopfball nach einem langen Einwurf ging nur knapp am linken Torpfosten vorbei. Danach waren die Gäste besser in der Partie. Einen Torschuss von Dennis Schwenker in der 23. Spielminute wehrte SG-Keeper Stefan Grötsch ab. Der anschließende Kopfball von Kevin Lehanka landete auf dem Querbalken. Drei Minuten später köpfte Crailsheims Neuzugang Niklas Diehm erneut gefährlich aufs Tor. Wieder war Grötsch zur Stelle, der den Ball aus dem Winkel holte.

Nach rund einer halben Stunde fiel dann der Führungstreffer für die Horaffen. An der Strafraumgrenze bediente Daniele Hüttl seinen Sturmpartner Kevin Lehanka mustergültig. Lehanka vollendete zum verdienten 1:0. Die Gelb-Schwarzen hatten mehr Ballbesitz, Sindringen verlagerte sich aufs Kontern. Erst nach dem Rückstand bauten die Einheimischen mehr Druck auf. In der 35. Spielminute tauchte Robin Winkler frei vor TSV-Torspieler Thomas Weiß auf. Weiß verhinderte den Ausgleich, verletzte sich dabei allerdings an der Wade und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte legten die Crailsheimer den zweiten Treffer nach. Ein Zuspiel des Horaffen-Spielführers Tim Messner versenkte Rudolph Krebs ins lange Eck. Durch einen von Dennis Schwenker souverän verwandelten Foulelfmeter folgte gleich das 3:0 für den TSV Crailsheim. Zuvor war Tim Messner regelwidrig zu Fall gebracht worden. In der 59. Spielminute gelang Robin Winkler frei stehend der Ehrentreffer für die SG Sindringen/Ernsbach.

Danny Thomas und Hannes Wolf hätten für einen noch höheren Crailsheimer Erfolg sorgen können. Ihre Abschlüsse verfehlten das Tor der Hausherren jedoch knapp. Kurz vor Spielende musste der für Weiß ins Spiel gekommene Lars Albig im TSV-Tor noch mal aktiv werden und einen Kopfball der Gastgeber aus dem Winkel fischen.