Mädchenfußball Crailsheim macht großen Schritt zum Klassenerhalt

Crailsheim / Günther Herz

Die besseren Chancen waren ganz klar auf Crailsheimer Seite zu verzeichnen, so Bayern-­Trainer Markus Vizethum nach einer kämpferischen Bundes­-

liga-Partie der „Gelb-Schwarzen“. Die Mannschaft hat ein überragendes Pressing gespielt – und das in allen Mannschaftsteilen. Bayern hatte zwar im Mittelfeld gute spielerische Elemente, verstand es gegen einen vehement kämpfenden Gegner aber nicht, diese entscheidend auszuspielen.

Offensive Viererkette

Crailsheim verschob die vordere Viererkette hervorragend, sodass die Münchner kaum über die ­Mittellinie gelangten. Die erste Chance konnten allerdings die Crailsheimerinnen verbuchen. Julia Specht schlug einen Freistoß auf die in der Strafraummitte lauernde Maren Schmitt. Die nahm den Ball volley und verzog nur knapp.

Das machte den „Gelb-Schwarzen“ Mut. Sie griffen noch frühzeitiger an und gewannen immer mehr Zweikämpfe. Die Bayern änderten ihre Taktik relativ rasch und versuchten es immer häufiger mit weiten Bällen auf die drei aufgebotenen Stürmerinnen. Crailsheims Abwehr verstand es wirklich gut, im richtigen Moment die Bayern abseits zu stellen. Doch wenn mal ein Ball durchkam, doppelte die hintere Viererkette die angreifende Stürmerin und vereitelte vor der Pause so jegliche Chance der Bayern.

Frischer aus der Kabine kamen die Münchnerinnen. Sie erhöhten den Druck und ließen Ball und Gegner vermehrt laufen. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Bayern zum Erfolg kommen sollten. Der ohnehin hohe Lauf­aufwand der Crailsheimerinnen und die große Hitze taten dem konzentrierten Spiel der „Horaffen“ jedoch keinen Abbruch.

Die mehr als 100 Zuschauer verstanden es, die unermüdlich kämpfende Heimelf immer wieder aufs Neue zu motivieren. So überwanden sie auch diese kritische Phase und fanden wieder besser ins Spiel. Insbesondere die laufstarke Maren Schmitt wurde immer wieder mit guten Bällen aus dem Mittelfeld gefüttert und erarbeitete sich drei weitere Chancen, die allesamt ihr Ziel nur knapp verfehlten.

Eigentlich hatte Torspielerin Nadine Steiner in der zweiten Halbzeit nur einen Angriff der Bayern zu entschärfen. Dabei verkürzte sie geschickt den Winkel und konnte den scharf getretenen Ball zur Ecke lenken, die dann von Crailsheims vielbeiniger Abwehr souverän geklärt wurde. Gegen einen so starken Gegner so gut auszusehen, ist der Crailsheimer Elf in dieser Saison nur selten gelungen. Der hart erkämpfte Zähler kann Gold wert sein, da man nun wieder punktgleich vor Karlsruhe steht und aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Nichtabstiegsplatz belegt. Diesen Rang möchte der TSV auch nach dem letzten Spiel in Nürnberg behalten.