Einen Teilnehmerrekord vermeldet der TSV Crailsheim beim Karl-Baumann- und-Friedhelm-Lentz-Gedächtnis-Werfertag mit Frankencup.

Es waren 110 Teilnehmer aus 45 Vereinen der Landesverbände Bayern, Baden und Württemberg, die sich an Fronleichnam im Crailsheimer Schönebürgstadion spannende Wettkämpfe im Kugelstoßen sowie Speer-, Diskus- und Hammerwurf lieferten.

Gastgeber TSV Crailsheim war mit insgesamt zehn Athleten vertreten, von denen bei den Frauen Marie Koch mit der Siegesweite von 45,17 Metern im Diskuswurf überzeugte, während sie beim Hammerwurf mit 41,73 Metern auf Rang 2 endete. Vereinskollegin Trixi Düll stieß die Kugel 9,72 Meter (Rang 2) und warf den Diskus auf 27,35 Meter (4.). Bei den U 18 reichten 7,76 Meter im Kugelstoßen von Lena Hofmann nur zu Rang 8 und der Diskus landete bereits bei 22,02 Metern (4.).

Leni Belle gewinnt Speerwurf

Leni Belle (W 15) gewann den Speerwurf mit 21,39 Metern und wurde Zweite beim Kugelstoßen mit 7,44 Metern. Das Diskuswerfen hat Brigitte Vogt (W 55) noch nicht verlernt. Ihre Siegesweite lag bei 26,29 Metern. Sohn Simon (U 20) war mit dem Sechs-Kilogramm-Gerät bester Hammerwerfer des Tages mit 53,19 Metern und erreichte damit die Weite seines Großvaters Karl Baumann aus den 1960er-Jahren.

WM-Qualifikation in Ulm Stabhochsprung-Wettkampf auf dem Münsterplatz Im August findet ein Stabhochsprung-Wettkampf auf dem Münsterplatz in Ulm statt. Dabei geht es um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft

Ältester Teilnehmer war der 81-jährige Günter Braun (M 80). Der Hammer flog auf persönliche Jahresbestleistung von 25,03 Metern, was den obersten Platz auf dem Treppchen bedeutete. Mit Kugel (7,77 Meter) und Diskus (22,80) belegte er jeweils zweite Plätze. Überrascht hat bei den Männern der Zweitplatzierte Michael Rößler, dessen Speerwurf mit 38,09 Metern gemessen wurde. Dominik Bergmann (U 20) wird sich im Diskuswerfen (23,48) sicherlich noch steigern können. In der Altersklasse W 50 gab es beim Hammerwerfen sogar einen deutschen Rekord durch Gabriele Engelhardt von der LG Breisgau. Sie schleuderte das Drei-Kilogramm-Gerät auf 50,84 Meter und verbesserte die alte Bestmarke um 93 Zentimeter. In der Altersklasse M 70 war Richard Bauder von der Neckarsulmer SU der Frankencup-Sieg nicht mehr zu nehmen.

