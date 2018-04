Frauenfußball Crailsheim kommt mit Rückenwind

Augsburg / Günther Herz

Geht man von den letzten Resultaten der Augsburgerinnen in der Regionalliga aus, weiß man nicht, was die Crailsheimerinnen in der Fuggerstadt erwartet (Sonntag, 14 Uhr). Nach einem 3:1 im Nachholspiel bei den ebenfalls abstiegsgefährdeten Würzburgerinnen erlitten die Schwäbinnen herbe Niederlagen in Nürnberg (0:7) und gegen den SC Sand II (1:5). Letzteren hatten die Horaffen vor 14 Tagen mit 3:2 geschlagen. Indirekte Vergleiche sind jedoch nicht immer zulässig. Das letzte Aufeinandertreffen mit Augsburg erlebten die Crails­hei­me­rinnen im Oktober im Schönebürgstadion. Nach einem frühen Tor durch Luisa Scheidel musste sich die Heimelf gegen eine wie entfesselt aufspielende Mona Budnick (drei Tore) noch 2:4 geschlagen geben und leitete damit eine ganze Serie von Niederlagen der Hohenloherinnen ein.

Mit drei Siegen in Folge im Rücken reisen die Gelb-Schwarzen am Sonntag mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an und wollen auch in Augsburg punkten. Das Trainergespann Nußelt/Klärle/Schmitt hat im letzten Training vor allem Wert auf stabile Deckungsarbeit gelegt. Insbesondere sollte eine so schnelle und wuchtige Spielerin wie Mona Budnick (zwölf Tore) in ihren Wegen nach vorne eingeschränkt werden. Auch die Kapitänin Barbara Rauch wird im Mittelfeld mit klugen Pässen versuchen, die nicht immer ganz stabile Abwehr der Horaffen zu knacken.

Trotz des längeren verletzungsbedingten Ausfalls von Mittelstürmerin Simone Klenk haben die Crailsheimerinnen in der Offensive mehrere Optionen mit Celine Pollak, Sophia Klärle und auch Djellza Istrefaj. Gesellen sich mit schnellem Umschaltspiel dann auch noch die überragende Spielmacherin Luisa Scheidel und die pfeilschnelle Melike Baki dazu, ist Crailsheim in der Vorwärtsbewegung kaum zu bremsen.

Crailsheim: Gieck, Hasenfuß, J. Klenk, Bohn, Klärle, Scheidel, Herrmann, Horwath, Baki, Pollak, Uhl, Istrefaj