Im Vorrundenspiel in Forstern war Crailsheim die dominierende Elf und bekam nach einer schnellen 1:0-Führung gegen Ende des Spiels noch den Ausgleichstreffer. Auch gestern gingen die Frauen des TSV wieder in Führung, verloren aber in allerletzter Sekunde gegen diesmal starke Oberbayerinnen.

Crailsheim legte los wie die Feuerwehr. Die Gelb-Schwarzen setzten den Aufsteiger schon in dessen Spielaufbau unter Druck und leiteten ihrerseits einen Angriff nach dem anderen ein. Besonders die erstmals nach ihrer Verletzung von Anfang an eingesetzte Theresa Frech tat sich hier hervor. Sie gewann in der ersten Halbzeit fast alle Zweikämpfe und leitete viele Angriffe ein. In der 17. Spielminute setzte sich Celia Kirbach über links durch und bediente die eingerückte Nina Müller. Ihr Abschluss konnte aber gerade noch zur Ecke geblockt werden. Den fälligen Eckstoß führte Sophia Klärle aus und zirkelte den Ball genau auf den Fuß von Nina Müller, die das Spielgerät zum 1:0 unter die Querlatte zimmerte.

Nur einmal kam in dieser Phase Forstern vor das Crailsheimer Tor. Nach einem Abstimmungsfehler der Abwehr konnte die Kugel dennoch aus dem Strafraum befördert werden. Die schönste Kombination des Spiels aus Crailsheimer Sicht dann in der 28. Spielminute. Die laufstarke Simone Klenk setzte sich gegen gleich zwei Gegenspielerinnen durch und spielte einen Doppelpass mit Sophia Klärle. Ihren Abschluss wehrte die starke Gästetorhüterin gerade noch ab. Keine drei Minuten später wurde Sophia Klärle in zentraler Position gut angespielt. Sie zirkelte die Kugel über die Torhüterin hinweg, traf jedoch nur die Querlatte.

Forstern kam nach einem mehr als halbstündigen Angriffsfeuerwerk nun etwas besser ins Spiel und war besonders bei Standards gefährlich. Insbesondere bei Eckstößen gewannen die hochgewachsenen Oberbayerinnen viele Zweikämpfe. Dennoch konnte Torspielerin Nadine Steiner ihren Kasten vor der Pause sauber halten.

Forstern macht mehr Druck

Aus der Kabine kamen die Gäste scheinbar frischer auf den Platz. Nun waren es die Forstener, die einen Angriff nach dem anderen starteten. Zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld wurden von der Heimmannschaft verloren beziehungsweise überhaupt nicht angenommen und plötzlich kam Crailsheims Abwehr erheblich unter Druck. So auch in der 50. Spielminute, als die dribbelstarke Theresa Eder nur durch ein Foul auf der Strafraumlinie gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Julia Deißenböck zum Ausgleich.

Die Forstener kamen immer stärker auf und gewannen fast alle Zweikämpfe. Lediglich ein Freistoß aus zentraler Position von Sophia Klärle ging nur knapp am Außenpfosten vorbei. Die zweite Gelegenheit in dieser Halbzeit konnte Lisa Wich erst in der 78. Minute für sich verbuchen. Ihr Schrägschuss ging knapp über das gegnerische Gehäuse.

Die letzte Viertelstunde spielte nur noch Forstern und Crailsheim konnte nur noch reagieren. Die Schiedsrichterin ließ aus verletzungsbedingten Gründen vier Minuten nachspielen. In der allerletzten Minute brach Julia Deißenböck über die Rechtsaußenpositon durch. Aus relativ spitzem Winkel traf sie ins linke obere Toreck zum 1:2.

TSV Crailsheim – FC Forstern

1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Nina Müller (18.), 1:1, 1:2 Julia Deißenböck (50., 90.)

TSV Crailsheim: Steiner, Juliane Klenk, Klärle, Herrmann, Susanne Klenk (61. Wich), Kirbach (46. Schmitt), Müller, Horwath, Specht, Uhl, Frech (89. Pollak)