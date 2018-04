Fußball Crailsheim ist 70 Minuten lang besser

Schwaikheim / Andrea Schneider

Es wäre mehr als ein Punkt drin gewesen für den TSV Crailsheim im Landesligaspiel in Schwaikheim. Nach vier Niederlagen in Folge war Trainer Michael Gebhardt mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die das Spiel über 70 Minuten bestimmte, zufrieden. Mehr als das Tor von Hannes Wolf, zwei Pfosten- und ein Lattentreffer sprangen jedoch nicht heraus.

Crailsheim startete aggressiv in die Partie und kam durch Jörg Munz zu zwei Möglichkeiten. Ab der 20. Minute wurden die Gastgeber stärker und spielten ihrerseits Chancen heraus, die jedoch von Tobias Hertfelder und Kai Rümmele stark vereitelt wurden. Nach einem Eckball köpfte Dennis Solyom zum 1:0 ein (43.). Die Gäste zeigten jedoch die richtige Reaktion und kamen zu zwei Großchancen durch den lauffreudigen Tamas Herbaly, der auch für die erste Möglichkeit in der zweiten Hälfte sorgte. In der 51. Minute erzielte Hannes Wolf den verdienten Ausgleich.

Herbaly hatte die Möglichkeit zur Crailsheimer Führung, vergab jedoch. Der Kopfballtreffer von Benjamin Weinberger wurde wegen Abseits aberkannt (54.). In der Folgezeit merkte man beiden Teams an, dass sie die drei Punkte einfahren wollten. Thomas Weiß musste seine ganze Klasse aufbieten, um einen Eckball aus dem Strafraum zu fausten. Munz traf nur den Torpfosten. Daniele Hüttl scheiterte mit einem starken Abschluss am Schwaikheimer Keeper. Nach Chancen für die Gastgeber traf Herbaly in der 81. Minute nur den Querbalken des Gehäuses. Weinberger und Markus Diether hatten kurz vor Spiel­ende noch die Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen. In der Nachspielzeit vergaben die Gastgeber nochmals eine Großchance.

TSV Schwaikheim – TSV Crailsheim 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Dennis Solyom (43.), 1:1 Hannes Wolf (51.)

Crailsheim: Weiß, Hossner, Rümmele (76. Saidy), Hertfelder, Weinberger, Wagemann (69 Diether), Messner (82. Gentner), Wolf, Munz, Herbaly, Hüttl