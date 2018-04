Frauenfußball Crailsheim feiert dritten Sieg in Folge

München / Günther Herz

Crailsheim präsentierte sich auch in München als eingeschworenes Team und konnte sich auch gegen den starken Tabellensechsten der Regionalliga behaupten. Dabei erarbeiteten sie sich während der gesamten Spielzeit eine Vielzahl von Chancen und ließen den Gegner nur selten vor ihr Gehäuse kommen. Letztendlich belohnten sie sich für ihr engagiertes Spiel fünf Minuten vor Schluss mit dem Siegtreffer.

Schon in der achten Spielminute entwischte die pfeilschnelle Melike Baki ihrer Bewacherin und tauchte frei vor der gegnerischen Torspielerin auf. Nicht nur in dieser Situation bewies die ehemalige Bayern-Torspielerin Veronika Gratz, dass sie zu den Besten ihres Faches in Deutschland gehört. Ein ums andere Mal scheiterten Luisa Scheidel, Melike Baki und Bianca Uhl an ihr oder war, wie bei Letzterer, auch der Pfosten im Weg.

Nur einmal in der ersten Halbzeit musste auf der Gegenseite Saskia Gieck ihr ganzes Können zeigen. Nach einem Freistoß fand ein platzierter Kopfball genau den Winkel ihres Gehäuses. Mit einer tollen Parade konnte sie diese Großchance der Münchnerinnen entschärfen. Ansonsten war die Abwehr um Nina Hasenfuß gut aufgestellt und blockte alle Angriffe des Gegners gekonnt ab. So blieb es bis zur Halbzeitpause beim 0:0.

TSV kann am Rande zulegen

Man war gespannt, ob die Gäste auch in der zweiten Hälfte das hohe Tempo der ersten Halbzeit weiter werden gehen können. Diese Frage beantworteten die Gäste selbst mit einer Vielzahl von schönen Ballstafetten, die leider meist vor dem gegnerischen Strafraum ihr Ende fanden. Die Landeshauptstädterinnen hielten in der Folgezeit kräftig dagegen, und das Spiel fand überwiegend im Mittelfeld statt, in dem auf beiden Seiten um jeden Ball heftig gekämpft wurde. Die eifrige Celine Pollak konnte auf dem Weg zum Tor nur durch ein Foul gestoppt werden. Das Spiel wurde nun zunehmend härter.

Gegen Ende schienen die Gastgeber etwas nachzulassen. Die Spielanteile der „Horaffen“ wurden nun immer größer, und die Torszenen häuften sich. Spielführerin Juliane Klenk erkämpfte sich den Ball an der Außenlinie und flankte mustergültig zur mitgelaufenen Luisa Scheidel, die das Leder siegbringend per Kopf verwertete. Drei Siege in Folge halten den TSV im Kampf um den Ligaverbleib weiterhin im Rennen.

Wacker München – TSV Crailsheim 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Luisa Scheidel (85.)

TSV: Gieck, Hasenfuß, Klenk, Klärle, Herrmann, Scheidel, Bohn, Pollak (82. Istrefaj), Horwath, Baki, Uhl.