Frauenfußball Crailsheim erzwingt den Sieg

Crailsheim / Günther Herz

Mit dem SV Frauenbiburg stellte sich in Crailsheim eine wirklich spielstarke Mannschaft auf dem Crailsheimer Kunstrasen vor. Gleich zu Beginn demonstrierten die Niederbayerinnen, wer „Frau im Hause“ ist und zeigten im Mittelfeld durchaus gelungene Aktionen.

Das neu formierte Trainergespann Edgar Klärle und Marco Schmitt ließ den Gegner bewusst bis kurz nach der Mittellinie kombinieren. Allerdings kam der Gast nicht entscheidend dem erstmals in einem Punktspiel gehüteten Gehäuse von Jil Schneider näher. Dann war die Mittelfeldkette der Gastgeberinnen zur Stelle und störte die Frauenbiburger in der weiteren Vorwärtsbewegung entscheidend.

Aber in der 21. Minute versäumten es die „Horaffen“, den Aktionskreis der spielfreudigen Mittelfeldspielerin und Kapitänin Laura Wagenhuber einzuschränken. Über halbrechts setzte sie sich durch, zog von der Strafraumkante ab und ihr Flachschuss ins lange Eck war für Jil Schneider zu platziert.

Keine Verunsicherung trotz 0:1

Wie so oft in dieser Saison lag der TSV schon Mitte der ersten Halbzeit im Rückstand. Doch nun sah man unmittelbar nach dem Gegentor, dass sich die Mannschaft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln wehren wollte. So war noch keine Zeigerumdrehung vorbei und Crailsheim blies in Person der unermüdlich nach vorn arbeitenden Spielgestalterin Luisa Scheidel zum Gegenangriff. Sie setzte sich auf der linken Seite gleich gegen drei Gegnerinnen durch und bediente von der Grundlinie Sophia Klärle, die den Ball blitzschnell zur freistehenden Simone Klenk weiterleitete. Diese drosch den Ball aus fünf Metern humorlos zum Ausgleich in die Maschen.

Die nun folgenden wütenden Gegenangriffe der Niederbayerinnen wurden meist schon vor dem Strafraum von den sich tapfer wehrenden „Gelb-Schwarzen“ abgefangen. Die gesamte Abwehr um Meike Bohn und Nina Hasenfuß stand gut. Auch die erstmals eingesetzte B-Juniorin Nina Reuther hielt ihre rechte Seite sauber.

Crailsheim wurde immer kombinationssicherer und wiederum war es Luisa Scheidel, die in Höhe der Mittellinie Simone Klenk auf die Reise schickte. Präzise kam der Ball in den Lauf. Klenk überwand die Gästetorhüterin mit einem überlegten Schuss gegen ihre Laufrichtung zum zweiten Mal. Die als Offensivkraft aufgestellte zweite B-Juniorin Maja Schmölz tat sehr viel für ein frühes Forechecking und stellte sich ganz in den Dienst der Mannschaft, sodass es bei der knappen Pausenführung blieb.

In der zweiten Halbzeit rannte fast nur noch Frauenbiburg gegen die stabile Abwehr des TSV an. Dadurch bekamen die Gäste viele Freistöße von der Schiedsrichterin in Strafraumnähe zuerkannt. Bis zur 60. Minute konnten alle von der sicheren Abwehr oder durch Keeperin Jil Schneider entschärft werden.

Zweifelhaften Elfer verschossen

Dann ein Pfiff der teilweise sehr kleinlich agierenden Schiedsrichterin. Sie erkannte auf Foulspiel im Strafraum und damit auf Strafstoß für die Gäste. Alice Zimmermann konnte jedoch die in die richtige Ecke tauchende Jil Schneider nicht überwinden und schoss vorbei.

Das war wohl die entscheidende Aktion im Spiel. Zwar kombinierten die Gäste nach wie vor gefällig, aber nicht mehr so zwingend wie zuvor. Immer wieder konnte die Heimelf gefährliche Konter setzen. Ausgangspunkt war oft die enorm schnelle und durchsetzungsfähige Melike Baki über rechts. Mit viel Geschick brachten die Crailsheimerinnen den ersten Dreier seit vier Monaten über die Runde und stehen jetzt erstmals wieder auf einem Nichtabstiegsplatz.