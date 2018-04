Fußball Chancen leichtfertig versiebt

Weiler / Michael Busse

Die SK Fichtenberg verliert in Weiler überraschend deutlich und hadert mit der eigenen Harmlosigkeit. Auch wenn das Ergebnis über das Spiel hinwegtäuscht: Die Luft im Keller wird dünner und dünner. Während die Heimelf ihre wenigen Chancen nahezu perfekt verwertete, muss sich die Liepold-Elf weiterhin ankreiden lassen, vor dem Tor nicht die nötige Ruhe und Entschlossenheit zu haben. Ein ausgeglichenes Spiel geht deutlich an den FSV Weiler, der die SKF in ihrer Drangphase kaltstellte. Fabian Ziech schlenzte früh den Weilerner Führungstreffer (18.), während Fichtenberg zweimal ohne Ertrag blieb (Jannik Paxian /34. und Daniel Papadopoulos/38.). Quasi aus dem Nichts erhöhte Erkut Polat aus stark abseitsverdächtiger Position auf 2:0 (47.), ehe Marco Huber eine weitere gute SKF-Chance liegen ließ (53.). Vor der Schlussphase erhöhte die Liepold-Elf das Tempo, vergab drei Einschussmöglichkeiten und wurde schließlich kalt abserviert, denn Polat machte mit zwei weiteren Treffern (73./76.) alles klar.

Jannik Fritz betrieb lediglich Ergebniskosmetik und verwertete ein Zuspiel seines Bruders Lukas (87.). Freilich schmerzt die Niederlage die SKF, noch mehr aufgrund des Zustandekommens. Dennoch müssen die Wunden bis zum kommenden Sonntag geheilt sein, denn mit dem FV Sulzbach/Murr kommt ein direkter Abstiegskonkurrent.

SK Fichtenberg: Marco Ammon, Marco Huber, Alexander Ruhl, Dennis Wahl, Christian Kühnle (63. Dennis Verbraeken), Patrick Mai, Bastian Kübler (34. Lukas Fritz), Andreas Vogel, Jannik Paxian, Jannik Fritz, Daniel Papadopoulos (46. Manuel Renz).