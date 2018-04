Crailsheim Bühlertalderby steht an

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga B3 könnte durch die unerwartete Niederlage des FC Honhardt in Waldtann eine Vorentscheidung an der Tabellenspitze gefallen sein, auch wenn das Spitzentrio bis zum Rundenende noch zehnmal antreten muss. Langenburg in der Poleposition hat jetzt vier Zähler Vorsprung vor Obersontheim II, und weitere vier Punkte beträgt der Honhardter Rückstand auf den Relegationsplatz. Dahinter haben mit Stimpfach und Goldbach noch zwei weitere Mannschaften eine kleine Chance, vorne angreifen zu können. Tiefenbach nach der Niederlage beim ESV Crailsheim und Jagstheim durch das Unentschieden gegen Stimpfach haben den Kontakt zur Spitze verloren.

Heute Abend wird mit der Partie von Schlusslicht Unterdeuf­stetten gegen Waldtann die Tabelle weitgehend begradigt. Die Gäste benötigen hier einen Sieg mit drei Toren Vorsprung, um auf den zehnten Tabellenplatz vorzurü­cken. Am Sonntag stehen dann wieder einige durchaus richtungsweisende Duelle auf dem Spielplan. So bekommt es Tabellenführer Langenburg mit dem ESV Crailsheim zu tun. Betrachtet man hier die reine Rückrundentabelle, sind die beiden Kontrahenten absolut auf Augenhöhe. Beide konnten vier ihrer sechs Partien gewinnen, spielten einmal remis und hatten einmal das Nachsehen. Die Gäste aus Crailsheim haben dabei 18 Treffer erzielt, während die Mannen um Semih Dalyanci nur 13-mal trafen. Für die Fürstenstädter spricht hier aber ganz klar ihre hervorragende Heimbilanz.

Ähnlich reizvoll ist das Bühlertalderby zwischen Obersontheim II und Bühlerzell II. Auch wenn die Zahlen sicher für die Gastgeber sprechen, haben Derbys ja immer ihre eigenen Gesetze. Honhardt sollte zu Hause gegen Schlusslicht Unterdeufstetten eigentlich nichts anbrennen lassen. Stimpfach ist auf eigenem Platz gegen Altenmünster II genauso klarer Favorit wie Goldbach in seinem Auswärtsspiel bei der Bezirksliga-Reserve der TSG Kirchberg.

Konstanz fehlt

Offen ist der Ausgang im Crailsheimer Derby zwischen Onolzheim und Jagstheim. Bei beiden fehlt über die gesamte Saison gesehen etwas die Konstanz, aber gepunktet wird sowohl zu Hause als auch in der Fremde regelmäßig. Auch bei der Partie zwischen Tiefenbach und Großaltdorf entscheidet die Tagesform über den Sieger. Die Gastgeber sind nicht unverwundbar und Großaltdorf gehört mit 18 erspielten Punkten zu den stärksten Auswärtsteams der Liga. Für Waldtann geht es beim TSV Dünsbach II darum, den Aufwärtstrend der letzten Wochen zu bestätigen.

Freitag, 13. April, 18.30 Uhr

TSV Unterdeufstetten – GSV Waldtann

Sonntag, 15. April, 13 Uhr

TSV Obersontheim II – Spfr. Bühlerzell II, TSV Dünsbach II – GSV Waldtann, TSG Kirchberg II – TSV Goldbach

Sonntag, 15. April, 15 Uhr

FC Langenburg – ESV Crailsheim, FC Honhardt – TSV Unterdeufstetten, SV Tiefenbach – SV Großaltdorf, SV Onolzheim – VfB Jagstheim