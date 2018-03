Fußball Brocken für Schrozberg

Schrozberg / Willi Hermann

In der Kreisliga B4 musste der FC Billingsbach nach seiner deutlichen Niederlage den TSV Hohebach an sich vorbei auf den Relegationsplatz ziehen lassen. Morgen gegen Schlusslicht Markelsheim/Elpersheim II sollten die Schützlinge von Friedrich Brümmer nichts anbrennen lassen und ihre gute Ausgangslage für den Rest der Runde festigen. Dagegen dürfte es für Schroz­berg gegen die Überflieger aus Edelfingen, die im Durchschnitt 4,5 Treffer pro Partie erzielen, wenig zu erben geben. Bei Blaufelden darf man gespannt sein, wie nach der Abmeldung der Reserve der Rest der Saison weitergeht. Um das Ziel (einstelliger Tabellenplatz) zu erreichen, ist in Creglingen ein Erfolg vonnöten.

Sonntag, 25. März, 13 Uhr

SGM Creglingen II/Bieberehren – TSV Blaufelden, SV Mulfingen II – SGM Taubertal/Röttingen II, SGM Weikersheim/Schäftersheim II – Laudenbach

Sonntag, 25. März, 15 Uhr

TSV Schrozberg – SV Edelfingen, FC Billingsbach – SGM Markelsheim/Elpersheim II, SV Wachbach II – SGM Westernhausen/Krautheim II, SV Rengershausen – SV Harthausen