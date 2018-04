Fußball Brettheim kann sich etwas absetzen

Crailsheim / Von den Vereinen und Joachim Mayershofer

FC Matzenbach – TSV Gerabronn

0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Dennis Hartwich (8.), 0:2 Attila Robert Kazan (90. +1)

Gerabronn begann druckvoll und stellte die Defensive des FC in der ersten Hälfte mehrmals vor Probleme. Als die Heimabwehr den Ball zur Mitte abwehrte, stand Dennis Hartwich goldrichtig und vollendete aus 16 Metern links unten zum 0:1. Matzenbach hatte im ersten Durchgang nichts entgegenzusetzen und hatte Glück, als die Gäste nach einem Freistoß zweimal nur Aluminium trafen. Wenig später ging man nach einem weiteren Gerabronner Alutreffer mit 0:1 in die Halbzeit. Matzenbach kam etwas stärker zurück, ohne sich jedoch nennenswerte Torchancen zu erspielen. Die Gäste verwalteten die Führung in einer für die Zuschauer nicht sehr attraktiven Halbzeit. In der Nachspielzeit fiel dann doch noch das verdiente 0:2 für Gerabronn. Beim Elfmeter von Attila Kazan hatte der gute Torwart Tobias Uhl keine Abwehrchance. – Reserven: 3:0 (SW)

Spfr. Leukershausen-Mariäkappel – TSV Ilshofen II 1:2 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2 Lukas Lindner (15., 22.), 1:2 Piotr Tobola (64.)

Ilshofen war in der ersten Halbzeit die agilere und ballsicherere Mannschaft. Leukershausen begann zu defensiv und ließ Ilshofen zu sehr in Spielfluss kommen. In der 15. Minute traf Lukas Lindner per Kopfball über den Sportfreunde-Keeper hinweg zum 0:1. Dies gab Ilshofen noch mehr Sicherheit und brachte die Sportfreunde-Elf ein ums andere Mal in Verlegenheit. In der 22. Minute erzielte Lindner durch einen Drehschuss aus 16 Metern in den Winkel das 0:2. Leukershausen hatte in der ersten Hälfte nur wenige nennenswerte Torchancen. Die größte hatte Jan Schöller, dem aber wenige Meter vor dem Tor der Ball versprang. In der zweiten Hälfte nahm Leukershausen etwas Fahrt auf. In der 63. Minute wurde Jan Schöller regelwidrig im Strafraum gefoult. Den Elfmeter parierte der Gäste-Keeper ins Toraus. Den sich daraus ergebenden Eckball schloss Torjäger Piotr Tobola zum 1:2 ab. Erst jetzt entwickelte sich ein richtig gutes Fußballspiel. Leukershausen hatte zwar noch Möglichkeiten zum Ausgleich. Es reichte jedoch nicht mehr. Insgesamt geht der Sieg für Ilshofen in Ordnung. – Reserven: 1:1

TSV Crailsheim II – SV Brettheim

1:2 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2 Simon Keitel (29., 45), 1:2 Michael Falk (90. +1, FE)

In einer spielerisch ausgeglichenen ersten Halbzeit konnten die Gäste durch einen Ballgewinn im Mittelfeld mit einem schnellen Angriff die Führung erzielen. Kurz vor der Pause erhöhte Simon Keitel mit seinem zweiten Tor auf 0:2. In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber noch zwei hochkarätige Chancen, konnten diese jedoch nicht verwerten. Spielertrainer Michael Falk verkürzte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter auf 1:2. Dank einer kämpferisch geschlossenen Mannschaftsleistung konnten die Gäste aus Brettheim drei Punkte entführen.

Spvgg Hengstfeld – Spvgg Satteldorf II 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Dennis Hahn (20.), 1:1 Kai Uwe Schenkel (43.), 2:1 Oliver Kreft (84.), 2:2 Marius Kohr (88.)

Im Derby, das auch aufgrund der hohen Temperaturen nicht gerade hohes Niveau hatte, schenkte Hengstfeld trotz 80 Minuten in Unterzahl den Sieg her. Die Heim­elf hatte zunächst den besseren Start – und dann lagen Pech und Glück beieinander. Tim Strauß sah nach einer Notbremse glatt Rot (10.), der anschließende Freistoß landete am Pfosten. Dann machte aber Hengstfeld das Spiel und ging durch einen Kopfballtreffer von Dennis Hahn in Führung. Die Grün-Weißen verpassten es aber, den Vorsprung auszubauen. In der Schlussphase der ersten Hälfte gab Hengstfeld die Partie aus der Hand und kassierte aus allerdings abseitsverdächtiger Position den Ausgleich durch Kai Uwe Schenkel. Nach dem Seitenwechsel sahen die zahlreichen Zuschauer eine über weite Strecken überlegene Heimmannschaft, die aus ihren zahlreichen Chancen zu wenig machte. Der gerade eingewechselte Oliver Kreft holte sich dann im Zweikampf den Ball und schob zum viel umjubelten 2:1 ein. Allerdings hielt der erneute Vorsprung nicht bis zum Schluss. Völlig unnötig wurde vor dem Strafraum der Ball vertändelt. Marius Kohr ließ sich diese Chance nicht entgehen und schoss zum für Satteldorf sehr glücklichen 2:2 ein.

SC Bühlertann – SV Westgartshausen 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Thomas Brenner (21.), 0:2 Andreas Klein (61.), 1:2 Swen Köb­ler (72.), 1:3 Bernd Brenner (90. +4)

Die ersten Minuten gehörten der Heimelf, sie setzte die Gäste aus Westgartshausen gut unter Druck. So entstand die erste richtig gute Aktion. Marco Knobel flankte schön auf Philipp Schaffitzel, der jedoch am Aluminium scheiterte. Aus dem Nichts fiel der Führungstreffer für die Gäste. Nach einem langen Freistoß köpfte Thomas Brenner ein. Nach einer halben Stunde der nächste gute Versuch für die Heimelf. Einen Eckball von Kapitän Nico Ulreich köpfte Philipp Schaffitzel knapp am Tor vorbei. Nach der Pause ergab sich die Riesenchance zum Ausgleich. Der gefoulte Philipp Schaffitzel verfehlte beim Elfmeter das Tor. Dann folgte das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Bühlertann lief an – und für Westgartshausen traf Andreas Klein. Die Gäste ruhten sich nun aus und der SC Bühlertann kam zum Anschlusstreffer durch Swen Köbler. Die Bühlertanner warfen nun alles nach vorne, erspielten sich gute Torchancen, aber belohnten sich nicht. Bereits in der Nachspielzeit gab es einen Frei­stoß für die Grünen, selbst Torhüter Christian Ott war mit aufgerückt. Der Versuch scheiterte und Bernd Brenner sorgte für die Entscheidung. – Reserven: 3:0 (SW)

TV Rot am See – Vellberg 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Jan Wagner (48.), 2:0 Jonathan Pfrommer (78.), 2:1 Hannes Fischer (90.)

Zu einem schwer erkämpften Arbeitssieg kam die Heimelf gegen die um den Klassenerhalt ringenden Gäste. Von Beginn an übernahmen die Platzherren die Spielgestaltung und sie erspielten sich folgerichtig auch einige gute Chancen. Doch gegen die abwartend agierenden Vellberger vermisste man auf Gastgeberseite vor dem gegnerischen Tor die letzte Entschlossenheit. So hielten die Gäste bis zum Pausenpfiff das torlose Unentschieden. Aber wenige Minuten nach Wiederbeginn spielte Sven Maier das Leder in den Lauf von Jan Wagner und dieser schob den Ball am TSV-Torhüter vorbei ins Netz zur 1:0-Führung. Die Vellberger wurden danach etwas offensiver und besaßen gute Konterchancen, um den Ausgleich zu erzielen. Doch weil sie diesen in mehreren Eins-gegen-eins-Situationen gegen den TVR-Torhüter teilweise kläglich vergaben, mussten sie sich nicht wundern, dass Jonathan Pfrommer, der zuvor schon den möglichen zweiten Treffer verpasst hatte, schließlich mit dem 2:0 zehn Minuten vor dem Ende die Entscheidung herbeiführte. Daran änderte auch der Anschlusstreffer der Gäste – Hannes Fischer per Abstauber in der Schlussminute – nichts mehr. – Reserven: 6:2

SV Gründelhardt – KSG Ellrichshausen 6:1 (3:1)

Tore: 1:0 Vincent Bauer (11.), 2:0 Adrian Reichert (13.), 3:0 Fabian Geier (19.), 3:1 Michael Dittrich (20.), 4:1 Jens Kettemann (39.), 5:1 Fabian Geier (86.), 6:1 Jan Schneider (90. +2.)

Die Hausherren begannen das Spiel gegen den Tabellenletzten aggressiv. Vincent Bauer markierte nach einem Pass von Fabian Geier das 1:0. Adrian Reichert gelang nur zwei Minuten später das 2:0 mit einem schönen Freistoß. Als dann Fabian Geier mit einem satten Schuss das 3:0 erzielte, war das Spiel gelaufen. Zwar erzielte Michael Dittrich noch das 3:1, doch Gründelhardt war klar besser. Jens Kettemann köpfte kurz vor der Halbzeit zum 4:1 ein. Gründelhardt verwaltete in der zweiten Halbzeit das Ergebnis und erhöhte noch auf 6:1 – ein ungefährdeter Sieg für den SVGO. – Reserven: 3:1

KSG Ellrichshausen – TSV Vellberg

2:3 (0:1)

Tore: 0:1 Mario Gmach (35.), 1:1 Steffen Dittrich (74.), 1:2 Mario Gmach (80.), 2:2 Michael Dittrich (82.), 2:3 Mario Gmach (85.)

Die letzte Chance, sich im Abstiegskampf noch mal zurückzumelden, verpasste die KSG am Freitag. In einer im ersten Durchgang spielerisch recht schwachen Partie zeigten beide Teams wenig Sehenswertes. Bei den Hausherren vermisste man angesichts der aktuellen Tabellensituation den letzten Willen. Durchgehende Spielzüge blieben rar, Vellberg nutzte die Verunsicherung des Schlusslichts und ging durch Mario Gmach in Führung. Die Gäste kamen besser aus der Kabine, KSG-Keeper Marcus Schmidt verhinderte mit einer Glanzparade einen höheren Rückstand. Michael Dittrich versiebte den möglichen Ausgleich. Kurz darauf traf sein Bruder Steffen aber. Erst jetzt kamen die Einheimischen besser ins Spiel. Drei Großchancen vereitelte Vellbergs Keeper Jan Majeric großartig. Mario Gmach avancierte schließlich für seine Farben zum Spieler des Tages. Sein Tor zum 1:2 konnte die KSG zwar umgehend egalisieren, einen Konter verwertete er dann aber zum Siegtreffer für die Gäste. – Reserven: 4:1