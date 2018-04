Fußball Bosnjak beendet Eutendorfs Flaute

Eutendorf / Werner Ellinger

Endlich konnte der TSV Eutendorf einen Erfolg in der Rückrunde verbuchen. Es war ein hart erkämpfter Dreier bei besten äußeren Bedingungen, den die Eutendorfer unter Dach und Fach brachten. Es war aber ein Sieg, um den die Heim­elf gestern bis zur Schlussminute zittern musste.

Grundlage für diesen Erfolg war eine sattelfeste Abwehr und eine kämpferische Leistung, die man zuvor doch etwas vermisste. Es war ein faires Spiel, das der Unparteiische Herbert Decker aus Oberstenfeld souverän leitete. Für die Butzelf stand am Ende ein eminent wichtiger Erfolg zu Buche, konnte man sich doch wieder etwas von den hinteren Plätzen distanzieren.

Eutendorf tat sich im Spielaufbau enorm schwer. Es wurden viele Fehlpässe produziert, sodass wenig Gefahr vom Angriff ausging. Die Gäste hatten von Beginn an mehr investiert, waren um Ball- und Spielkontrolle bemüht, während die Heimelf versuchte, aus einer gesicherten Abwehr heraus auf Konter zu lauern. So hatten die Steinbacher im ersten Abschnitt die besseren Möglichkeiten und Anteile an der Kreisliga-A-Begegnung. Zum Spielverlauf: Es dauerte lange, bis sich eine torreife Szene entwickelte. In der 14. Minute konnte ein Schuss von Sarac gerade noch abgeblockt werden. Fünf Minuten später musste Eutendorfs Keeper einen gefährlichen Schuss aus 18 Meter abwehren. Die beste Aktion und zugleich gefährlichste war, als ein Gästestürmer (36.) den Ball am langen Pfosten vorbeizirkelte.

Im zweiten Abschnitt war zunächst der TSV Eutendorf am Drücker und eine gut getimte Flanke (48.) von Bouidia verfehlte Lenghel nur knapp. Kurz darauf wurde Lenghel im letzten Moment im Strafraum der Ball weggespitzelt. Es war eine gute Aktion der Gäste, als ein Stürmer (53.) den Ball per Direktabnahme neben das Gehäuse setzte. Nach einer Stunde dann die vorläufige Erlösung für die Einheimischen: Ein Zuspiel über rechts von Iordache vollendete Bosnjak von der Strafraumgrenze aus zum 1:0. Danach hatte die Butzelf durch Konter noch gute Chancen. So scheiterte Gashi (90+3) mit einem Heber am Gästekeeper. Letztendlich konnte Eutendorf endlich wieder einen wichtigen Sieg verbuchen. Nächsten Sonntag spielt der TSV beim Tura Untermünkheim II und kann dort mit den gezeigten Leistungen auf einen weiteren Sieg hoffen.

TSV Eutendorf: Mihai Tatar, Abdullah Kocaman, Vedran Saric, Jochen Schimanek, Marian Schimanek, Redouane Bouidia, Matthias Bosnjak, Momcilo Pavlovic, Benjamin Haut, Martin Len­ghel, Mandache Iordache, Besfort Gashi, Mate Kargolan, Arif Krasnici.