Fußball Blaufelden will vierten Sieg in Serie

Blaufelden / Willi Hermann

Recht unterschiedlich fiel die Bilanz der drei Crailsheimer Kreisvertreter in der Kreisliga B4 über Ostern aus. Billingsbach unterlag am Samstag im Verfolgerduell in Harthausen und rutschte auf den fünften Platz zurück. Schrozberg konnte seine Leistung gegen Edelfingen am Samstag gegen das Spitzenteam aus Hohebach nicht ganz bestätigen, fand aber am Montag gleich wieder in die Erfolgsspur zurück. Richtig erfolgreich zeigte sich der TSV Blaufelden mit zwei Siegen, wobei der Sieg bei der bis dahin in der Rückrunde ungeschlage­nen Bezirksliga-Reserve in Wachbach eine positive Überraschung für die Schützlinge von Jochen Schneider darstellt.

Die Null muss wieder her

An diesem Wochenende haben jetzt alle drei Gegner, gegen die gewonnen werden muss, vor der Brust. Bei Billingsbach steht die Null nicht mehr so selbstverständlich wie in der Vorrunde. Dies ist sicher der Grund dafür, dass bereits zwei Partien in diesem Jahr verloren wurden. Gegen den Achten Rengershausen sollte man sich auf eigenem Platz keine Niederlage leisten, ansonsten kann der Kontakt zur Tabellenspitze verloren gehen. Schrozbergs Gastgeber Creglingen II/Bieberehren hat in neun Heimspielen erst sieben Punkte geholt, sollte also für die Arbanas-Schützlinge machbar sein. Blaufelden hat gegen den Vorletzten Taubertal/Röttingen II die große Möglichkeit, mit dem vierten Sieg in Serie seinen einstelligen Tabellenplatz zu festigen.

Sonntag, 8. April, 13 Uhr

SGM Creglingen II/Bieberehren – TSV Schrozberg, SV Wachbach II – SV Harthausen, SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SGM Markelsheim/Elpersheim II

Sonntag, 8. April, 15 Uhr

TSV Blaufelden – SGM Taubertal/Röttingen II, FC Billingsbach – SV Rengershausen, SV Edelfingen – SGM Westernhausen/Krautheim II, TSV Hohebach – TSV Laudenbach