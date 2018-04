Fußball  Blaufelden baut seine Serie aus

Billingsbach / Verein

TSV Blaufelden – SGM Taubertal/Röttingen II 4:0 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0 Adrian Heger (17., 26.), 3:0 Patrick Weidlich (37.), 4:0 Hendrick Seckel (53.)

Die Gastgeber brauchten eine Viertelstunde, ehe die ersten klaren Möglichkeiten herausgespielt wurden. Adrian Heger traf zur frühen Führung. Bereits wenige Minuten später sorgte der Blaufeldener Sturmführer mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Patrick Weidlich beseitigte mit seinem Tor zum 3:0 noch vor der Pause die letzten Zweifel am Erfolg. Nach dem Seitenwechsel traf dann noch Hendrick Seckel gegen die erschreckend schwachen Gäste.

FC Billingsbach – SV Rengershausen 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Eigentor (14.), 1:1 Steffen Kümmerer (21.)

Durch einen Fehler des Gästetorhüters hatte Billingsbach schon früh die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch die Chance wurde vergeben. Wenig später gerieten die Gastgeber durch ein Eigentor in Rückstand. Die Heimelf steckte den Treffer weg und glich durch Steffen Kümmerer schnell aus. In der zweiten Hälfte wurde die Partie körperbetonter, und es gab einige Gelbe Karten. In der Schlussphase riskierte die Heim­elf mehr und hatte gute Chancen, die Partie für sich zu entschei-

den.

SGM Creglingen II/Bieberehren – TSV Schrozberg 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Peter Scheiderer (24.), 1:1 Torsten Weller (59.), 1:2 Jonas Meuder (60.), 2:2 Jörg Völkert (80.) Die Gäste kamen besser ins Spiel und hatten durch Marco Flaig eine gute Chance. Nach einem Standard gelang der Heimelf die Halbzeitführung, die sie kurz vor dem Wechsel noch hätten ausbauen können. Noch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte drehten Torsten Weller und Jonas Meuder in nur zwei Minuten die Partie. Zehn Minuten vor Schluss fiel nach einem Freistoß der Ausgleich für die Gastgeber durch Jörg Völkert.