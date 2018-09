Fußball Billingsbach muss zum Topfavoriten

Blaufelden / Willi Hermann

Nach vier Spieltagen geht es in keiner der anderen Hohenloher Ligen so eng zu, wie in der Kreisliga B4. Spitzenreiter Creglingen II/Bieberehren trennen gerade einmal zwei Punkte vom FC Billingsbach, der allerdings erst drei Partien absolviert hat, auf Rang 8.

Die morgen spielfreien Blaufeldener liegen trotz der Niederlage in Harthausen und dem Unentschieden gegen Laudenbach immer noch auf dem vierten Tabellenplatz. Einzig Schrozberg hat von den drei Teams aus dem HT-Gebiet noch nicht richtig in die Runde gefunden. Aber immerhin reichte es am vergangenen Sonntag zu einem Remis beim Spitzenreiter.

Defensiv zulegen

Billingsbach konnte am Wochenende seine Wunden nach der Niederlage in Laudenbach lecken und steht morgen mit der Reise zum Topfavoriten Hohebach erneut vor einer großen Herausforderung. Nach zwei Siegen zum Auftakt hat die Niederlage die Elf von Christian Schneider etwas zurückgeworfen. Vor allem in der Defensive ist man bisher wesentlich verwundbarer als in der Vorsaison.

Auch Schrozberg muss morgen erneut auf fremdem Platz beim Absteiger Althausen/Neunkirchen antreten. Die Gastgeber konnten am vergangenen Sonntag nach zwei Auftaktniederlagen ihren ersten Sieg in dieser Saison feiern.

Sonntag, 13 Uhr

SGM Markelsheim/Elpersheim II – SGM Creglingen II/Bieberehren

Sonntag, 15 Uhr

TSV Hohebach – FC Billingsbach, TSV Althausen/Neunkirchen – TSV Schrozberg, TSV Laudenbach – SV Wachbach II, SV Harthausen – SGM Weikersheim/Schäftersheim II, SV Rengershausen – SV Mulfingen II