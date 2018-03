Fußball Billingsbach mitten im Aufstiegskampf

Schrozberg / wh

Der FC Billingsbach rückte mit seinem Sieg wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor, und Blaufelden kam dem einstelligen Tabellenplatz ebenfalls ein klein wenig näher.

Für Billingsbach geht es heute Nachmittag darum, sich einen Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz vom Hals zu halten. Nach dem Ausrutscher gegen Laudenbach stand am Sonntag die „Null“ wieder. Wenn dies auch gegen Harthausen gehalten werden kann, sollte einem Erfolg nichts im Wege stehen.

Schrozberg vor erneutem Coup?

Schrozberg könnte heute gegen den Tabellendritten aus Hohebach gleich seinen nächsten Coup landen und Billingsbach damit Schützenhilfe leisten.

Am Montag beim Tabellennachbarn in Rengershausen gilt es dann mit einem Erfolg weiter nach vorne zu kommen. Auch Blaufelden würde mit einem Erfolg gegen Mulfingen II einen Schritt in der Tabelle machen. Am Montag beim Tabellenvierten in Wachbach hängen die Punkte dann sicher wieder deutlich höher.

Samstag, 31. März, 13.30 Uhr

SGM Markelsheim/Elpersheim II – SV Wachbach II, SGM Taubertal/Röttingen II – SV Rengershausen

Samstag, 31. März, 15.30 Uhr

TSV Schrozberg – TSV Hohebach, TSV Blaufelden – SV Mulfingen II, SV Harthausen - FC Billingsbach, TSV Laudenbach – SV Edelfingen, SGM Westernhausen/Krautheim II – SGM Weikersheim/Schäftersheim II

Montag, 2. April, 13 Uhr

SV Wachbach II – TSV Blaufelden, SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SV Mulfingen II, SGM Markelsheim/Elpersheim II – SGM Westernhausen/Krautheim II

Montag, 2. April, 15 Uhr

SV Rengershausen – TSV Schrozberg, SV Harthausen – TSV Laudenbach, SGM Creglingen II TSV Hohebach