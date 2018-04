Fußball Billingsbach kann nicht nachlegen

Blaufelden / Verein

TSV Blaufelden – SV Mulfingen II 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Brandon Weber (16.), 2:0 Adrian Heger (43.), 3:0 Fabian Wernau (85.), 3:1 Dominic Müller (89.)

Die Gastgeber dominierten die Partie in der ersten Hälfte von Beginn an. Schon vor dem Führungstreffer durch Brandon Weber ließen sie einige Möglichkeiten liegen. Auch in der Folge blieben viele Chancen ungenutzt, ehe Adrian Heger kurz vor der Pause einen Freistoß zum 2:0 verwandelte. Nach dem Wechsel wurde Mulfingen stärker und kam zu einigen guten Möglichkeiten. Die Gäste konnten das Leder aber nicht im Tor unterbringen. Nach dem 3:0 durch Fabian Wernau war die Partie entschieden, daran konnte auch der Mulfinger Anschlusstreffer nichts mehr ändern.

TSV Schrozberg – TSV Hohebach 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Michael Mack (53.), 0:2 Christian Zeller (58.)

In einem äußerst umkämpften Spiel auf Kunstrasen nutzten die Gäste ihre Chancen besser. Das Spiel begann temporeich, war in der ersten Halbzeit jedoch ausgeglichen. Lediglich in den Torchancen hatten die Gäste die Nase vorn, konnten diese jedoch nicht nutzen. Beide Mannschaften standen kompakt und setzten den Gegner sehr schnell unter Druck, was zu vielen schnellen Ballverlusten und kleinen Fouls führte. Erst in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. Hohebach dezimierte sich durch einen Platzverweis. Dies währte jedoch nicht lange, denn binnen fünf Minuten stellten die Gäste mit einem Doppelschlag auf 2:0. Im Anschluss versäumte es der TSV Schrozberg, die Überzahl auszunutzen. Ergaben sich Torchancen, standen entweder das Aluminium, wie bei Torsten Wellers Freistoß, oder ein überragender Gästetorhüter im Weg. – Reserven: 4:1

SV Harthausen – FC Billingsbach 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Johannes Heidinger (35.), 1:1 Steffen Kümmerer (40.), 2:1 Felix Hofmann (70.)