Fußball-Kreisliga B4 Billingsbach holt 0:0 gegen Hohebach

Blaufelden / Von den Vereinen

In der Kreisliga B4 gelingen Schrozberg in Laudenbach und Blaufelden bei der SGM Markelsheim 2 hohe Siege.

FC Billingsbach – TSV Hohebach

0:0

In einem sehr ausgeglichenen Spiel hatte der FC Billingsbach in der ersten Halbzeit die größte Chance. Ein Freistoß von Benedikt Hanisch landete am Pfosten. Auch die zweite Halbzeit war hauptsächlich durch Zweikämpfe und ein körperbetontes Spiel geprägt. Keine der beiden Mannschaften konnte sich einen entscheidenden Vorteil erkämpfen. Somit endete die Partie mit einem leistungsgerechten Unentschieden.

TSV Laudenbach – TSV Schrozberg

0:3 (0:0)

Tore: 0:1 Thorsten Weller (47.), 0:2 Dominik Brenner (68.), 0:3 Marco Flaig (83.)

Bei massivem Regen konnten sich die Gäste aus Schrozberg gegen die schwachen Hausherren verdient durchsetzen. Kurz vor der Pause vollstreckte Thorsten Weller zum 0:1. Nach der Pause erhöhten Dominik Brenner und der wuselige Marco Flaig auf 3:0. Insgesamt hätte das Ergebnis noch klarer ausfallen können.

SGM Markelsheim/Elpersheim 2 – TSV Blaufelden 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Henrik Betz (30., ET), 0:2 Nick Brenner (58., ET), 0:3 Patrick Weidlich (58.), 0:4 Patric Kober (78., FE)

Im Spiel der SGM Markelsheim/Elpersheim 2 gegen den TSV Blaufelden gelang den Gästen ein weiterer Sieg. Mit zwei Eigentoren innerhalb von drei Minuten erzielten hier die Gäste mehr als unglücklich die ersten beiden Treffer für die Blaufeldener. In einer eher durchschnittlichen Partie war Blaufelden die motiviertere Mannschaft und so gelang in der 58. Minute Patrick Weidlich sein sechster Saisontreffer. Das 0:4 fiel durch einen Strafstoß, sicher verwandelt von Patric Kober. Insgesamt ein müheloser Sieg des TSV Blaufelden, bei dem Schlussmann Alexander Heth erneut seinen Kasten sauber hielt.