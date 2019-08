SV Gailenkirchen –

SV Westheim 1:10

Im Pokalspiel der beiden Meister der vergangenen Saison setzt sich Westheim völlig verdient durch. Mit ihren schnellen Außen brachten die Westheimer die SVG-Abwehr immer wieder gehörig unter Druck. Gailenkirchen kam nie gefährlich vor das gegnerische Tor, die Gäste konnten nach Belieben aufspielen. In schöner Regelmäßigkeit konnte Westheim seine zum Teil schön heraus gespielten Tore erzielen. Marc Elster traf fünfmal, die weiteren Tore für die Gäste erzielten Matthias Tamke, Dominic Rauh, Mark Wieland, Benjamin Neu sowie der Gailenkirchener Sascha Pfisterer mit einem Eigentor. Für die Hausherren traf Dominik Bitsch.

FC Matzenbach –

Sportfreunde Bühlerzell 5:3 n.E.

Zum dritten Mal in Folge das Aus für Bühlerzell in Runde zwei. Dabei hatten die Sportfreunde zweimal in Führung gelegen. Erst im Spiel, danach im Elfmeterschießen. Vor der Pause waren die Gäste über weite Strecken spielbestimmend. Marco Wengert traf in der 44. Minute nach Steilpass von Christian Stein zum 0:1. Nach der Pause waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft. Bühlerzell hatte nur noch zwei Möglichkeiten, bei denen Marco Wengert an Matzenbachs Torhüter Alessandro Heth scheiterte (47./68.) . Sein Gegenüber Nils Hägele stand in den letzten 20 Minuten mehr im Brennpunkt. Er konnte aber durch gute Paraden einen Gegentreffer verhindern. Unmittelbar vor Spielende aber doch noch der verdiente Ausgleich. Michael Kranz konnte nach einem Eckball aus kurzer Distanz einschießen. Im Elfmeterschießen traf Matzenbach viermal, Bühlerzell konnte nur zweimal verwandeln.

TSV Obersontheim –

Spf. Leukershausen 5:1

Die Gäste, als Titelverteidiger angereist, zeigten im ersten Spielabschnitt eine gute Leistung. Doch in der 20. Minute marschierte Pablo Wild die Gästeabwehr, setzte Marcel Hossner glänzend in Szene, dessen abgefälschte Hereingabe bei Michael Däschler landete, der aus acht Metern vollstreckte. Die TSV-Abwehr war weiterhin wacklig, doch schlug es erneut auf der anderen Seite ein: Marco Pfitzer war auf und davon und verwandelte sicher. Danach folgten die entscheidenden Minuten: Nach einem üblen Fehlpass stand Korkmaz plötzlich frei vorm Obersontheimer Tor, schob aber am rechten Pfosten vorbei. Wenige Minuten später hämmerte Nike Wild das Leder aus 20 Metern zur beruhigenden 3:0-Halbzeitführung in die Maschen. Nach dem Wechsel zeigten sich die Platzherren gefestigter. 54 Minuten waren gespielt, als Michael Däschler eine herrliche Hereingabe von Marcel Hossner zum 4:0 verwertete und kurz darauf das 5:0 folgen ließ. Danach dezimierte sich Leukershausen, da Pascal Wacker mit Gelb-Rot vom Platz flog. 12 Minuten vor dem Ende traf Jannis Wacker per Freistoß zum verdienten Ehrentreffer.

FC Honhardt –

TSV Michelbach 0:2

Der Bezirksligist fuhr einen hoch verdienten Sieg ein. Nur in der Anfangsphase hätte der FC Honhardt durch zwei Chancen von Manuel Munz ein Tor erzielen können. Danach stand FC-Torhüter Matthias Jag mehrmals im Brennpunkt, als er mit einigen Glanzparaden die Führung der Gäste verhinderte. Dazu kam eine gewohnt sichere Abwehr, die das 0:0 bis zur 68. Minute festhielt. Dann erzielte Niklas Funk mit einem schönen Distanzschuss das 0:1. Den Endstand zum 0:2 für die Michelfelder Gäste besorgte

Stefan Schmieg mit einem Freistoßtreffer in der ersten Minute der Nachspielzeit.