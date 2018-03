Fußball Bezirk bewegt sich in ruhigem Fahrwasser

Schornbach / Hans Buchhofer

Im Rhythmus von drei Jahren finden in der Sparte Fußball Bezirkstage statt. Dabei werden Anträge und Delegierte für den Verbandstag benannt und die Bezirksverantwortlichen legen Rechenschaft über ihre Arbeit ab. Dass etliche Stühle in der Schornbacher Brühlhalle leer blieben, war nicht zu verstehen, denn wichtige Änderungen können nur über den Bezirkstag erreicht werden.

Bezirksvorsitzender Patrick Künzer konnte als Hauptredner Thomas Gundelsweiler vom Württembergischen Fußballverband begrüßen. Gundelsweiler ist Präsidiumsmitglied und stellte in seinem Referat fest, dass sich die Wogen im Bezirk nach dem letzten Bezirkstag in Großaspach geglättet haben. Der WVF lege großen Wert auf qualifizierte Trainer in allen Bereichen und forciere die dezentralen Schulungen. Der Abschlussbericht über neue Strukturen im Spielklassenbericht liege nun vor und könne beim Verbandstag am 12. Mai behandelt werden.

Auch zum Reizthema Futsal nahm Gundelsweiler Stellung. Der Verband wolle Futsal konsequent fortsetzen, aber auf absehbare Zeit beim seitherigen Hallenfußball keine Vorgaben machen. Eine Priorität genieße der Jugendfußball, denn dort finden viele Kinder und Jugendliche eine „Oase“ und können sich nach ihren Talenten und Begabungen entfalten. In seinem Geschäftsbericht erinnerte Bezirksvorsitzender Patrick Künzer an die vielen Aktionen und Highlights des Bezirks und an die vielen Begegnungen mit den Vereinen. Künzer bezog auch klar Stellung zur Neueinteilung der Spielklassensysteme: „Ich halte eine Reduzierung der Bezirke für falsch, wäre aber dafür, die Grenzen neu zu ziehen.“ Der Bezirk habe Präsenz gezeigt, und die Vereinsvertreter quittierten den Bericht mit Beifall. Albrecht Killinger vom TSV Nellmersbach leitete die Entlastung des Bezirksvorstandes und erzielte Einstimmigkeit. Genauso einstimmig wurden die anstehenden Wahlen beschlossen. Der Bezirksjugendleiter und der Bezirksschiedsrichterobmann wurden ebenfalls einstimmig von der Versammlung bestätigt. Anträge wurden keine gestellt. Den nächsten Bezirkstag richtet der FC Oberrot aus.