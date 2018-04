Fußball Beinahe mehr Spieler auf dem Klo als im Training

Leinfelden-Echterdingen / Peter Lindau

Böse sieht es diese Woche im Lager der Gmünder Normannen aus. Ein Magen-Darm-Virus hat große Teile der Mannschaft und einen Betreuer erwischt. So laufen zum Training gerade mal zwölf Mann auf und nicht, wie sonst üblich, zwischen 17 und 19. „Am Mittwoch hat die komplette Viererkette gefehlt“, berichtete Claus-Jörg Krischke gestern. Der Spielleiter des Gmünder Verbandsligisten hofft, dass die Krankheitswelle ein kurzfristiges Phänomen ist, „das sich in zwei, drei Tagen erledigt hat“. Mit dem Sonntagsspiel bleibt den betroffenen Fußballern immerhin ein Tag mehr um sich zu erholen.

Der aktuelle Gegner ist den Normannen unangenehm. Das liege auch mit daran, „dass wir bis jetzt von Echterdingen keine offizielle Information erhalten haben, ob wir auf Kunstrasen oder Naturrasen spielen werden“. Krischke hält dieses Gebaren für unangemessen. Seine Mannschaft werde sich dann eben auf beide Möglichkeiten einstellen. Calcio Leinfelden-Echterdingen bezeichnet Krischke zudem als „schwer zu bespielende Mannschaft“.

Gleich einen Riegel vorschieben

Von den drei Begegnungen mit Calcio in der Verbandsliga haben die Gmünder zwei verloren und sich einmal die Punkte geteilt. Aus diesem Grund möchte man den Gegner „nicht in den Spielfluss kommen lassen“. „Wir möchten sie in den Griff bekommen wie Dorfmerkingen“, gibt Krischke als Parole aus.

Gegen den Tabellenführer hat das Anfang des Monats wunderbar geklappt. Normannia Gmünd hat auswärts eine Gala abgeliefert und sich mit einem 3:0-Sieg von den Dorfmerkinger Sportfreunden verabschiedet. Am darauffolgenden Spieltag tat sich die Elf auf dem eigenen Rasen schwerer, blieb aber gegen den VfL Sindelfingen mit 1:0 siegreich. So liegt hinter den Gmündern eine schöne Erfolgsserie. Allerdings, mahnt Krischke, tendiere die Mannschaft dazu, es sich manchmal zu leicht zu machen, wenn, wie im vorliegenden Fall, der aktuelle Tabellenzweite auf den Tabellenneunten trifft. Unter diesem Aspekt sei die Partie gegen Leinfelden ähnlich wie das Spiel gegen Sindelfingen einzustufen, „aber mit schlechterem Vorzeichen“. „Drei Punkte wären recht“, aber ein Unentschieden sei auch zu verkraften. Dass Leinfelden zu packen ist, offenbart die Statistik. Mit einem Torverhältnis von 47:45 weisen die Stürmer von Calcio eine gute Trefferquote auf, dafür musste ihr Schlussmann bisher aber auch eine hohe Zahl an Treffern quittieren.

Info Calcio Leinfelden-Echterdingen – Normannia Gmünd, Sonntag, 15.00 Uhr