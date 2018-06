Public Viewing Beim leckeren Buffet Jogis Jungs anfeuern

Crailsheim / Ralf Mangold

Bereits zum dritten Mal gibt es ein großes Public Viewing im Crailsheimer Hangar. Die Übertragung aller Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalelf findet auf fünf Großbildleinwänden und vielen weiteren HD-Monitoren auch im Außenbereich statt. Zudem kann man zu jedem Spiel ein Buffet kostenpflichtig dazu buchen.

„Die ersten zwei Fußball-Großereignisse wurden sehr gut angenommen. Deshalb bieten wir auch dieses Jahr zur Fußball-WM wieder ein solches Event im Hangar an“, erklärt Joachim Pilzecker von „MLO-Events“. Zusammen mit Andreas Pressler ist er Haupt­organisator. Für viele Veranstaltungen im Hangar sind sie auch für das Catering zuständig und können so einiges an Erfahrung einbringen.

„Im Hangar sieht man Fußball, egal wo man sitzt oder steht – auch im Außenbereich“, so Pilz­ecker. Eine spezielle Zielgruppe gibt es nicht, Menschen allen Alters und vor allem viele Familien sind hier zu finden. Schon bei den ersten beiden Vorrundenspielen war der Hangar gut gefüllt.

„Von der Atmosphäre her gibt es in der Region keinen besseren Platz, um gemeinsam Fußball zu schauen“, fügt Pressler an und hofft, dass die deutsche Elf sich im Turnierverlauf noch weiter steigern wird. „Als Champion sollten wir mit Deutschland zumindest ins Halbfinale kommen.“ Auf einen Weltmeister-Tipp will er sich allerdings nicht festlegen, „aber ab den K.o-Spielen ist nach den Erfahrungen der letzten Veranstaltungen die Stimmung nochmal besser und der Hangar ist dann richtig voll.“

Info Vorbestellungen für das Buffet unter www.mlo-events.com bis maximal am Vortag um 12 Uhr vor dem jeweiligen Spieltag möglich.