Crailsheim Bei Kontern viel zu anfällig

Sindelfingen / Günther Herz

Es war das erklärte Ziel des TSV Crailsheim, in Sindelfingen zumindest einen Punkt zu holen. Nach kurzem Abtasten sah es für die Gäste auch nicht so schlecht aus. Einen scharf getretenen Freistoß von Ines Husic konnte die Sindelfinger Torhüterin nur abklatschen. Gleich drei Crailsheimerinnen lauerten auf das Geschenk, und Kim Feyl drückte den Ball zum 0:1 über die Linie. Eigentlich sollte eine frühe Führung beim Gegner Ruhe ins Spiel bringen. Doch das Gegenteil war der Fall. Sindelfingen war plötzlich spielerisch dominant und konnte auch läuferisch überzeugen. Die Gäste waren im Zweikampf zu zaghaft und verloren viele schon sicher geglaubte Bälle.

Das 1:1 fiel nach einem Konter. Crailsheim schüttelte sich kurz und blies zum Angriff über rechts, der von der vielbeinigen Sindelfinger Defensive zur Ecke abgewehrt wurde. Diese wurde genauso wenig genutzt wie auch der Eckstoß darauf. Viele Abspielfehler brachten den Gegner immer besser ins Spiel. Entweder verlor man im Mittelfeld leichtsinnig den Ball oder versuchte in der Innenverteidigung zu oft eine spielerische Variante, anstatt das Spielgerät einfach aus der Gefahrenzone zu schlagen.

Die weiteren zwei Tore vor der Halbzeit fielen fast baugleich: Die TSV-Abwehr war zu weit aufgerückt und konnte nach Ballverlust nicht so schnell den Rückwärtsgang finden.

Bruder Leichtfuß zeigt sich

Nach dem Seitenwechsel schien es so, als ob die Worte von Trainerin Anika Höß in der Pause gefruchtet hätten. Der Ball wurde schneller abgespielt, unnötige Zweikämpfe vermied man dadurch. Doch bald schlich sich wieder Bruder Leichtfuß ein. Nach einem Ballverlust des TSV in der Vorwärtsbewegung erhöhte Sindelfingen auf 4:1. Nun folgte eigentlich die beste Phase der Crailsheimerinnen. Die schnelle Maren Geschwill drang mit großer Geschwindigkeit in den Strafraum ein. Die Torspielerin war einen Tick schneller am Ball. Geschwill kam beim Sprung über die Torhüterin unsanft auf dem Rücken auf. Sie musste verletzt ausgewechselt werden.

Wenige Minuten später folgte ein kluger Pass von Kim Feyl auf den Kopf der in den Strafraum gestarteten Marlen Schmelzle. Diese nickte per Bogenlampe zum 4:2 ein. Crailsheim kam nun besser ins Spiel, wurde aber zweimal gnadenlos ausgekontert, wobei die Treffer 5 und 6 der Sindelfingerinnen aus leicht abseitsverdächtiger Position erzielt wurden.

Alles in allem ein verdienter Sieg der Sindelfingerinnen, die viele Zweikämpfe für sich entschieden und auch ein deutliches läuferisches Plus während der ganzen Spielzeit besaßen. Das nächste Auswärtsspiel des TSV Crailsheim bei Eintracht Frankfurt wird sicher nicht einfacher werden.