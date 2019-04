Der TSV Crailsheim gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0. Noch zwei Spiele stehen in der Bundesliga Süd aus.

Allen war vor dem Spiel gegen den Tabellensiebten Eintracht Frankfurt klar, dass der TSV Crailsheim mindestens einen Punkt benötigen wird, um nicht ganz aus dem Rennen um den Klassenerhalt in der Bundesliga zu sein. Entsprechend engagiert fingen die Horaffen auch an. Sie störten die Hessinnen im Spielaufbau sehr früh und konnten ihrerseits mit schnellen Angriffen von Maren Geschwill (4.) und Sophie Gronbach (8.) die viertbeste Abwehr der Bundesliga Süd testen. Doch diese hielt dem ersten Anrennen der vom Trainerteam Grund/Klärle/Schmitt hoch motivierten Gastgeberinnen vorerst stand.

Nach gut zehn Minuten hatten die Hessinnen ihrerseits die erste gefährliche Torannäherung zu verzeichnen. Wenige Minuten später folgte ein weiterer druckvoller Angriff der Hessinnen. Crailsheim brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und hatte Glück, dass nach drei abgewehrten Schussversuchen der Ball im vierten Anlauf lediglich den Außenpfosten streifte. Das Spielgeschehen spielte sich in der Folge dann weitestgehend im Mittelfeld ab. Crailsheim hielt den Gegner geschickt vom Tor fern.

Husic trifft per Kopfball

Ein schöner Angriff über die rechte Seite, eingeleitet von der wieselflinken Kim Feyl, wurde in der 31. Minute von der Frankfurter Abwehr nur mit Mühe zur Ecke abgewehrt. Den Eckstoß führte die eminent fleißige Spielführerin Sophie Gronbach aus. Dieser war so exakt geschlagen, dass die heranstürmende Ines Husic mit ihrer Sprungkraft den wuchtigen Kopfball ohne große Probleme zum 1:0 im Tor unterbringen konnte. Crailsheim musste sich nun den wütenden Angriffen der Frankfurterinnen erwehren, löste diese Aufgabe jedoch meist souverän. Kurz vor der Halbzeitpause schien der Ausgleich zwar in der Luft zu liegen, aber die Crailsheimerinnen überstanden auch diese Drangperiode der Hessinnen dank einer guten Defensivarbeit der gesamten Mannschaft unbeschadet.

Nach der Halbzeit kam Frankfurt noch besser ins Spiel und setzte die Hohenloherinnen von Anfang an stark unter Druck. Nicht immer konnten die unermüdlich kämpfenden Gastgeberinnen den Gegner in Schach halten. In der 53. Minute wurde ein Frankfurter Angriff über die rechte Seite nur mit einem Foulspiel unterbunden. Der Freistoß wurde hoch in den Crailsheimer Strafraum geschlagen und erreichte eine Frankfurterin, deren sehr platzierter Kopfball in der äußerst rechten Torecke landete. Carlotta Stark im Tor der Crailsheimerinnen schien geschlagen. Doch mit einem sensationellen Hechtsprung boxte sie den Ball gerade noch von der Linie.

Das gab der Heimmannschaft nochmals Auftrieb, sie startete ihrerseits mit der schnellen Maren Geschwill und mit der sehr stark spielenden Chantal Halici Angriffe aufs Frankfurter Tor, die jedoch beide Male von der guten Torhüterin Michelle Hauser abgewehrt wurden. In den letzten zehn Minuten kam Frankfurt noch einmal stark auf. Die Gästeelf, angetrieben von Trainer Adrian Stanik, drängte auf den Ausgleich. Doch auch in dieser Phase hatte Crailsheim Konterchancen. So wurde Maren Geschwill, die unaufhaltsam auf das Frankfurter Tor zustrebte, von ihrer Gegnerin Katharina Bilz festgehalten. Die Frankfurterin konnte mit der Gelben Karte durch die umsichtige Schiedsrichterin Noemi Topf durchaus zufrieden sein, denn bei strenger Regelauslegung hätte dies auch Rot bedeuten können. Den Freistoß zirkelte Ines Husic schön über die gut postierte Frankfurter Mauer, jedoch konnte die Gästetorhüterin den platzierten, aber nicht scharf geschlagenen Ball, halten.

Crailsheim brachte die restliche Spielzeit taktisch gut über die Runden. Das gesamte Team zeigte eine hervorragende, kämpferische Leistung gegen eine spielstarke Frankfurter Mannschaft und hat den Kampf um den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Jugendklasse noch lange nicht aufgegeben.

