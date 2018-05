Fußball-Verbandsliga Ausgangslage ist besser geworden

Essingen / Herbert Schmerbeck

Mindestens bis Mittwochabend steht der FSV Hollenbach auf dem Aufstiegsrelegationsplatz in der Verbandsliga.

Am Freitagabend legte der FSV Hollenbach zunächst vor und erhöhte den Druck auf die Konkurrenz. Der FSV hatte vor den letzten drei Saisonspielen die schlechteste Ausgangslage des Spitzenquartetts. Nach dem 1:0-Sieg beim TSV Essingen ist sie etwas besser geworden. Denn am Samstag verlor der Tabellenzweite Sportfreunde Dorfmerkingen mit 2:3 gegen den VfB Neckarrems. Ilshofen und Normannia Gmünd gewannen ihre Spiele – damit rückte der FSV vorerst auf Rang 2. „Die Situation ist uns klar”, sagt Trainer Marcus Wenninger. „Wir haben drei Spiele in Folge gewonnen. Zwei weitere Siege brauchen wir noch, um auch weiter die Chance auf Rang 2 zu haben.” Noch dazu sind die Hollenbacher auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen. „Wir haben weiter unsere kleine Chance”, sagt Wenninger. „Wir sind noch bei der Musik.”

Am Freitag „ging das 0:0 zur Halbzeit sicher in Ordnung“, so Wenninger. Die Essinger, bei denen der Trainerwechsel schon im Spiel gegen Rutesheim neuen Schwung gab, drückten nach der Pause. Der FSV hatte nun etwas Probleme. Die Gastgeber kamen zu zwei, drei Möglichkeiten, bei denen aber Torhüter Mario Hüttinger parierte. Der FSV kam nach einigen Wechseln wieder besser ins Spiel. In der 77. Minute gelang Jan Ruven Schieferdecker die Führung. Schmitt, Boris Nzuzi oder Fabian Czaker verpassten es danach für klare Verhältnisse zu sorgen. So blieb es bis zum Schluss eng. Doch die Hollenbacher Defensive stand sicher und ließ nichts mehr zu.