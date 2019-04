. „Ich habe mir das Spiel auf Video angesehen. Vom 0:2 bis zum 2:3 haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben auch auf dem schwierigen Boden gut kombiniert. Nach dem 2:3 hat die Kraft gefehlt, noch einmal zurückzukommen.“ Letztlich ist aber auch klar, dass sein Team zu viele individuelle Fehler gemacht hat. „Und deshalb haben wir viel zu einfache Tore bekommen.“

Was neben dem Spielverlust schwer wiegt, ist die Verletzung von Joshua Voigt. „Sein Fuß ist dick geschwollen, er trägt auch eine Schiene. Beim ersten Arzttermin konnte kein Bruch festgestellt werden, aber er muss noch mal hin“, berichtet Kosturkov. Der Ausfall des Verteidigers macht Kosturkov vor dem Spiel gegen Öhringen Sorgen. „Nico Sasso ist erkältet, konnte am Dienstag nicht trainieren, Selcuk Vural ebenfalls. Daniel Martin wird in dieser Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Zum Glück ist noch etwas Zeit bis zum Öhringen-Spiel, aber es könnte eng werden.“

Was Kosturkov damit meint: Die Balance zwischen erfahrenen und jungen Spielern wäre nicht mehr gegeben. „Junge Spieler sind in manchen Momenten einfach nervöser, und das ist auch normal.“

Kosturkov erwartet, dass die TSG „richtig motiviert“ nach Hall kommen wird. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Guja hat zuletzt dreimal in Folge Unentschieden gespielt. „In Satteldorf habe ich sie gesehen“, so Kosturkov. „Das Spiel endete 0:0, aber Öhringen war die bessere Mannschaft.“

Info Sportfreunde Schwäbisch Hall – TSG Öhringen, Samstag, 14 Uhr