Fußball Aus vier mach eins in Langenburg?

Langenburg / Joachim Mayershofer

Als Ausrichter der Bezirksjugendhauptversammlung fungierte der FC Langenburg. Dessen stellvertretender Vorsitzender Ulrich Brück begann seine Begrüßung mit einer Ode an die Jugendleiter. Diese seien in den Vereinen oftmals „Einzelkämpfer“ und haben eine „sehr schwierige Aufgabe“ zu meistern. „Sie sind mit die wichtigsten Leute im Verein“, holte er zum großen Lob aus und gewährte einen Einblick in seinen FC. „Wir sind ein Zwei-Spartenverein – mit Fußball und Tischtennis.“ Vor allem Letzteres habe sich im Verein in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Sogar überregional feiern die jungen Tischtennisspieler Erfolge. Und das hängt mit einem Namen zusammen: Toni Celerino. Er habe der Abteilung vor einigen Jahren mit sehr viel Herzblut und Engagement neues Leben eingehaucht, erklärte Brück. Sieben Jugendmannschaften zählt die Abteilung inzwischen, mittlerweile musste sogar ein Aufnahmestopp verhängt werden, weil kein Platz mehr für neue Tischtennisspieler ist. „Es ist etwas entstanden – das ist der Wahnsinn“, so Brück.

Bei den Fußballern des FC Langenburg sei sehr viel Frust aufgekommen, weil dort die Nachwuchsarbeit ins Stocken geraten sei. Auch wenn die Spielgemeinschaft mit dem TSV Dünsbach und dem TSV Gerabronn hervorragend funktioniere. Aber habe man sich beim FCL gedacht: „Was die beim Tischtennis können, können wir auch. Und seit einem Jahr geht’s nun aufwärts bei uns“, freut sich Ulrich Brück. Acht bis zehn Jugendtrainer und Betreuer stünden zur Verfügung. Es entstehe „viel Potenzial von unten herauf. Wir hoffen, dass es im Fußball so weitergeht wie im Tischtennis.“

Ulrich Brück blickte sogar noch etwas weiter in die Zukunft voraus und erklärte, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass in Langenburg über kurz oder lang ein Gesamtsportverein entstehe. „Ich werde das wohl noch miterleben“, sagte der FC-Vize. Derzeit gibt es neben dem FC Langenburg noch den TSV Langenburg, den TC Jagst Langenburg und die Schützencorps-Gesellschaft Langenburg.