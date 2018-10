Jugendfußball Aus im Pokal vergessen machen

Sindelfingen / Günther Herz

Bisher präsentierte sich Sindelfingen, der nächste Gegner des TSV Crailsheim in der B-Juniorinnen-Bundesliga, als Wundertüte. Mit nur einem Sieg und vier Unentschieden nach fünf Spieltagen sind sie als einzige Mannschaft in der Liga noch ungeschlagen. Dabei gelang ihnen gegen den FFC Frankfurt überraschend ein Sieg – aber eben auch nur ein Unentschieden gegen die Spvgg Greuther Fürth, die am letzten Samstag in Crailsheim mit 0:2 unterlag.

Verbandsligist gewinnt 3:2

Die Crailsheimerinnen haben innerhalb von vier Tagen sämtliche Höhen und Tiefen des Fußballs erlebt. Während am Samstag ein überzeugender Sieg gegen Aufsteiger Fürth gefeiert werden konnte, erlebten die Gelb-Schwarzen einen rabenschwarzen Mittwochabend im Pokalspiel gegen den Tabellenführer der Verbandsliga, den TSV Ötlingen. Nach einer 2:0-Pausenführung verloren die Hohenloherinnen noch mit 2:3 und konnten damit die Pokalhoffnungen begraben. Man kann der Niederlage auch etwas Gutes abgewinnen, weil sich Mannschaft und Trainerin Anika Höß nun voll und ganz auf den Klassenerhalt in der Bundesliga konzentrieren können. Dies wird schwer genug, da diese Liga ausgeglichener und damit schwerer zu spielen sein wird als in der vorherigen Saison. Das zeigen auch die bisherigen, teils überraschenden Ergebnisse.

Crailsheim muss sich ganz auf seine eigenen Fähigkeiten konzentrieren und darf nicht nach den anderen Mannschaften schielen. Immerhin hat man derzeit nach zwei Siegen und drei Niederlagen den siebten Tabellenplatz inne, der in der Endabrechnung wieder den Nichtabstieg bedeuten würde. Sehr unterschiedlich war bisher die Leistung der Horaffen. Je länger Crailsheim die Partien ohne Gegentor gestalten konnte, desto stärker wurde auch die Gesamtleistung der Mannschaft. Dies gilt es auch am Samstag in Sindelfingen umzusetzen.

Mit den bisher vier erzielten Toren gilt auch Sindelfingen nicht als große Offensivmannschaft und so werden sich vermutlich auf beiden Seiten die Torszenen in Grenzen halten. Ganz entscheidend für Crailsheim wird es sein, ob die eminent schnelle Maren Geschwill ihre Verletzung ganz auskuriert hat und ob die unter der Woche im WFV-Auswahllehrgang befindliche Stürmerin Kim Feyl verletzungsfrei zurückkommt.

Das spielerische Potenzial ist vorhanden, um auch Sindelfingen ein Bein zu stellen. Wichtiger ist jedoch, dass die Spielerinnen konzentriert in die Partie gegen Sindelfingen gehen.

Info VfL Sindelfingen – TSV Crailsheim, Samstag, 13 Uhr