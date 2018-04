Fußball Aus Frust soll Ehrgeiz erwachsen

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Nach dem 0:3 gegen Breuningsweiler vom Mittwoch hat der TSV Crailsheim nicht viel Zeit sich zu ärgern. Die Frustration müsse nun schnell in sportlichen Ehrgeiz umgewandelt werden, erklärt Trainer Michael Gebhardt. „Wir haben sehr viel investiert, sehr viel richtig gemacht. Uns fehlt im Moment leider aber auch etwas das Spielglück.“ Das hatte der Landesliga-Spitzenreiter mit einem abgefälschten Schuss und einem Flatterball, die beide im Tor landeten. Vielleicht sei sein Team am Samstag in Heimerdingen auch wieder einmal mit Fortuna im Bunde und ein abgefälschter Schuss senke sich ins Tor, so Gebhardt. „Heimerdingen wird ein ganz schwieriges Spiel für uns.“ Das Gute sei, dass seine Spieler die Köpfe schon wieder oben haben. „Wenn das erste Tor fällt, dann schaut die Welt wieder ganz anders aus.“ Gestern stand ein auf Regeneration ausgelegtes Training an. Heimerdingen und Crailsheim liegen punktgleich (32) auf den Plätzen 4 und 5. Der Vierte hat am Sonntag 0:1 gegen den Zweitplatzierten Löchgau verloren.

Von der Papierform her die einfachere Aufgabe hat die Spvgg Satteldorf (Platz 3; 37 Punkte) am Sonntag zu bewältigen. Das Team von Trainer Martin Weiß hat aus den letzten vier Spielen zehn Zähler geholt, während der Gegner Schornbach auf drei kommt – aus drei Unentschieden. Die Schornbacher sind Drittletzter und die Remiskönige der Liga. Sie haben mit ihren Gegnern siebenmal die Punkte geteilt, nur sieben Spiele verloren und damit weniger als alle Teams ab Platz 5, den Crailsheim belegt (neun Niederlagen). Mit 25 Zählern steckt der Satteldorfer Gegner noch mitten im Abstiegskampf.

Info TSV Heimerdingen – TSV Crailsheim, Samstag, 16 Uhr; TSV Schornbach – Spvgg Satteldorf, Sonntag, 15 Uhr