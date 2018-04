Fußball Auf Rot am See warten gleich zwei Derbys

Auf Rot am See warten gleich zwei Derbys

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga A2, der Liga mit den meisten Hängepartien im Fußballbezirk, stehen heute Abend wieder einmal drei Nachholspiele auf dem Plan. Dabei ist mit Hengstfeld allerdings nur eine der vier am weitesten zurückhängenden Mannschaften beteiligt. Matzenbach und Gründelhardt, die ja noch in den Kampf an der Tabellenspitze eingreifen können, haben weiterhin drei Partien weniger als der TSV Gera­bronn, der den Relegationsplatz einnimmt.

Die Spiele am heutigen Freitag stehen somit ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Im Fokus dabei natürlich das Gemeindederby zwischen Satteldorf II und Ellrichshausen. Die Gastgeber sind nach den Ingersheimer Erfolgen auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgerutscht und könnten heute Abend sogar die Rote Laterne überreicht bekommen. Ellrichshausen liegt nach seinen zwei Siegen in Folge nur noch drei Punkte hinter der Landesliga-Reserve und hätte im Erfolgsfall das bessere Torverhältnis. Ellrichshausen ist am Sonntag spielfrei und kann sich voll reinhängen, während auf die Gastgeber mit der Partie gegen Matzenbach eine fast unlösbare Aufgabe wartet.

Für Ingersheim wird es nach dem Coup in Rot am See heute Abend gegen Leukershausen sicher schwierig, den Erfolg zu bestätigen. Die Gäste von der bayerischen Grenze brauchen jeden Punkt, um weiter in der Spitzengruppe zu bleiben, zumal am Sonntag die schwere Aufgabe in Gerabronn ansteht. Auch im Derby zwischen Rot am See und Hengstfeld blicken beide wahrscheinlich noch mit einem Auge nach hinten. Der Sieger hier dürfte für den Rest der Saison auf der sicheren Seite sein.

Fast makellose Heimbilanz

Für Ilshofen II sollte am Sonntag die Heimaufgabe gegen Bühlertann normalerweise der nächste Schritt in Richtung Meisterschaft werden. Neun Siege bei einem Unentschieden gegen Vellberg lautet die fast makellose Heimbilanz der Verbandsliga-Reserve. Allerdings liegt Bühlertann auf Rang 3 der Auswärtstabelle. Vor der Saison hätte fast jeder erwartet, dass das Duell zwischen Vizemeister Westgartshausen und Bezirksliga-Absteiger Gründelhardt ein absolutes Spitzenspiel wird. Da es bei den Gastgebern aber alles andere als rundläuft, sind die Gäste klarer Favorit.

Ingersheim will im Derby gegen Crailsheim II einen weiteren Schritt nach vorne machen. Für Vellberg gilt es, gegen die Gäste aus Hengstfeld unbedingt zu gewinnen, um den Abstand zu den sicheren Gefilden der Tabelle zu verkürzen.

Auch für den SV Brettheim geht es auf eigenem Platz im Gemeindederby gegen den TV Rot am See darum, wichtige Punkte einzufahren.

Freitag, 13. April, 18.30 Uhr

SV Ingersheim – Spfr. Leukershausen, TV Rot am See – Spvgg Hengstfeld, Spvgg Satteldorf II – KSG Ellrichshausen (18.15 Uhr)

Sonntag, 15. April, 15 Uhr

TSV Gerabronn – Spfr. Leukershausen, TSV Ilshofen II – SC Bühlertann, SV Westgartshausen – SV Gründelhardt, SV Ingersheim – TSV Crailsheim II, SV Brettheim – TV Rot am See, TSV Vellberg – Spvgg Hengstfeld, Spvgg Satteldorf II – FC Matzenbach