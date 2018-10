Frauenfußball Auch aus Sindelfingen wieder Punkte mitbringen

Sindelfingen / gh

Mit nur einer Niederlage aus acht Spielen gehören die Crailsheimerinnen zu den drei Mannschaften in der Regionalliga, die das Gefühl einer Niederlage in dieser Saison nur äußerst selten erlebt haben. Dies soll sich in Sindelfingen natürlich fortsetzen. Die Voraussetzungen sind hier nicht schlecht, da Absteiger Sindelfingen derzeit das ähnliche Syndrom erlebt wie Crailsheim in der letzten Saison. Als Absteiger aus der 2. Bundesliga konnten sie sich bisher überhaupt nicht an Liga 3 gewöhnen und erzielten nur einen einzigen Sieg. Wenn Sindelfingen auch auf dem zweitletzten Tabellenplatz steht, dürfen die Horaffen die Daimlerstädterinnen nicht unterschätzen, zumal sie ausgerechnet gegen die spielstarken Freiburgerinnen ihren ersten Sieg erzielt haben. Das sollte für Crailsheim Warnung genug sein. Nur wenn das Team um Spielführerin Juliane Klenk 90 Minuten die Konzentration hochhalten kann, ist ein Sieg möglich. Sindelfingen hat einige zweitligaerfahrene Routiniers in seinen Reihen.

Nicht aus dem Vollen schöpfen kann das TSV-Coaching-Team. Neben der immer noch nicht einsatzfähigen Djellza Istrefaj, Theresa Frech und Hanna Birkner muss das Trainertrio vermutlich auch auf Stürmerin Simone Klenk verzichten, die von ihrer China-Geschäftsreise krank zurückkam. Trotzdem sollte aus dem noch 18-köpfigen Kader eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung stehen. Aber mehr Zug zum Tor wäre vielen Spielerinnen zu wünschen. Im letzten Heimspiel gegen den Hegauer FV konnte Mittelfeldspielerin Sophia Klärle erstmals in der aktiven Mannschaft zwei Treffer erzielen und bestätigte ihre hervorragende Form. Spielerisch scheint die Mannschaft gut wie selten zuvor. Nur mit dem Toreschießen klappt es noch nicht so. Jedoch ist man mit dem jungen Team auf einem guten Weg. Gute Voraussetzungen, um auch aus Sindelfingen mit mindestens einem Punkt nach Hause zu kommen.

TSV Crailsheim: Steiner, Hasenfuß, Schmitt, J. Klenk, Klärle, Herrmann, S. Klenk (?), Scheidel, Kirbach, Schmölz, Pollak, Horwath, Specht, Spajic, Reuther, Schneider, Uhl, Wich.

Info Sindelfingen – TSV Crailsheim, Sonntag, 14 Uhr