Fußball-Kreisliga B2 Am Ende wird es noch einmal eng

Murrhardt / Sebastian Haas

Der TSV Sulzbach-Laufen 2 kann sich überraschend gegen den VfR Murrhardt mit 3:2 durchsetzen.

Was in der Bezirksliga dem TSV Sulzbach-Laufen versagt blieb, ist der Reserve der Kochertäler gelungen: Sie setzte sich am Samstag gegen den VfR Murrhardt mit 3:2 durch und beendet die Saison auf dem neunten Tabellenplatz in der B2 Rems-Murr.

Die Sulzbacher begannen in Murrhardt couragiert und gingen in der 23. Minute durch einen Treffer von Stefan Schock mit 1:0 in Führung. Danach ließen die Kochertäler etwas nach, und die Gastgeber nutzten dies rigoros aus. Sven König schaffte in der 25. Minute den 1:1-Ausgleich, und sieben Minuten später konnte Rene Kasubke die 2:1-Führung für den VfR 2 erzielen. Wichtig für den Gast war der Ausgleich noch vor dem Seitenwechsel. Julius Köger gelang in der 39. Minute noch das 2:2. Bis zur Pause ließen die Kochertäler aber nichts mehr anbrennen.

Beide Mannschaften wechselten nach der Pause Spieler aus, sicher auch wegen der sommerlichen Temperaturen. Auf Sulzbacher Seite waren es gleich drei Neue. Recht schnell konnte Maximilian Markowetz für die Sulzbacher den 3:2-Siegtreffer landen. Mit einem Strafstoßtor bezwang er in der 50. Minute den gegnerischen Torhüter.

Danach war es aber mit der Herrlichkeit der Gäste vorbei, denn der VfR 2 blies zum Angriff und die Gäste gerieten schwer in Bedrängnis. Doch sie konnten den Sieg letztlich über die Zeit bringen.