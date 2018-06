Fußball Hollenbach: Am Ende steht Platz vier

Tübingen / Herbert Schmerbeck

Der FSV Hollenbach trennt sich am letzten Spieltag der Verbandsliga von der TSG Tübingen mit 1:1.

Das Fazit von Trainer Marcus Wenninger fiel trotzdem in erster Linie positiv aus: „Wir wussten, dass es so kommen kann. Die positiven Dinge überwiegen aber deutlich. Wir konnten uns nach dem Abstieg und den Veränderungen in der Mannschaft in der Liga etablieren, waren bis zum vorletzten Spieltag in der Spitzengruppe, im Kampf um den Aufstieg, mit dabei und stellen die beste Defensive der Liga.“

Für ganz vorne reichte er aus verschiedenen Dingen nicht. Zum einen plagten die Hollenbacher Mitte der Rückrunde personelle Probleme, die nicht immer kompensiert werden konnten. Außerdem fehlte nach der Winterpause die individuelle Klasse von Serkan Uygun der in der ersten Saisonhälfte zehn Treffer erzielte, und gerade in den engen Spielen vermisst wurde.

Mannschaft wird weiter verjüngt

Die Mannschaft wird in der nächsten Saison weiter verjüngt. „Wir setzen auf Perspektive, gepaart mit maximalem Erfolg“, sagt Wenninger. Gegen Tübingen setzte er auf die Spieler, die für nächste Saison zugesagt haben. Die vier Abgänge kamen dann so ab der 60. Minute noch mal zum Einsatz. „Dafür dass es für beide Mannschaften um nichts Existenzielles mehr ging, war es ein sehr engagiertes Spiel.“ Es gab auf beiden Seiten Torchancen mit einem kleinen Plus für Tübingen. Unterm Strich war es aber ein gerechtes Unentschieden.

In der 59. Minute gingen die Hollenbacher mit 1:0 in Führung. Tizian Amon und Samuel Schmitt bereiteten den Treffer mit einer schönen Kombination vor und Fabian Czaker schloss ab. Den Ausgleich erzielte Lars Lack in der 79. Minute. Er traf unhaltbar für Torhüter Len Brutzer.



TSG Tübingen – FSV Hollenbach

1:1

Tore: 0:1 Fabian Czaker(59.), 1:1 Lars Lack (79.)

FSV Hollenbach: Brutzer, Amon, Volk (61. Walz), Ryl, Kleinschrodt, (61. Nierichlo), Schmitt, Schieferdecker (65. Nzuzi), Hofmann, Schülke, Czaker (65. Breitinger), Minder