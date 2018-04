Fußball Aluminium rettet den Gästesieg

Michelfeld / Michael Lauckner

Es war ein Tag der offenen Tür vor den Toren beider Teams. Bereits nach zehn Minuten traf Florian Immel von der Strafraumgrenze zum 0:1. Nur wenig später ließ sich dann aber die VfR-Abwehr düpieren. Michael Trumpp konnte den Ball mit der Brust annehmen, am Torspieler vorbeigehen und zum Ausgleich einschieben. Im Gegenzug war dann die ­Michelfelder Abwehr nicht im Bilde. Eine Flanke von Andreas Fuchs fand in Dennis Sami ihren Abnehmer und wieder führten die Gäste. Eine klasse Kombination durchs Mittelfeld, der Ball erreichte auf der halblinken ­Position Samuel Bayerlein, und der schoss ihn trocken ins lange Eck. Kurz darauf die Chance zum 4:1. Der Lupfer von Florian Immel landete jedoch auf der Latte. Nach genau einer halben Stunde vergaß die Abwehr des Bezirksligisten aus Altenmünster am langen Pfosten Jonas Wieland, der einen Freistoß von der linken ­Seite zum Anschlusstreffer nutzte.

In der zweiten Hälfte war das Glück aufseiten der Gäste, dreimal rettete Aluminium. Der VfR kam nur noch einmal gefährlich vor das Michelfelder Gehäuse, doch der Lupfer von Andreas Fuchs verfehlte in der 63. Minute sein Ziel.

TSV Michelfeld – VfR Altenmünster 2:3 (2:3)

Tore: 0:1 Florian Immel (10.), 1:1 Michael Trumpp (16.). 1:2 Dennis Sami (17.), 1:3 Samuel Bayerlein (18.), 2:3 Jonas Wieland (30.)

VfR Altenmünster: Wiedmann, Horn (90. Irsigler), Maric (78. Ries), Immel, Fuchs, Planincic, Bayerlein, Kober, Sami, Wenzel, Tremmel (84. Colak)