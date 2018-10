Fußball Altenmünster ohne Chance

Crailsheim / Michael Lauckner

Die Gäste waren in diesem Bezirksligaspiel von Beginn an deutlich besser und energischer. Konnte der VfR-Torspieler gegen Marco Pfitzer noch klären, war er eine Minute später machtlos. Pfitzer spielte sich auf links durch. Sein Schuss wurde dann unglücklich von einem VfR-Spieler abgefälscht und landete zum 0:1 im Tor. Auch danach war Obersontheim zielstrebig. Altenmünster hatte ein paar Mal Glück, dass den Gästen die letzte Konsequenz fehlte. Jan Rötlich hatte aber die Chance, per Kopf sogar den Ausgleich zu markieren. Eugen Frescher im Tor reagierte glänzend. Pfitzer nahm noch vor der Pause ein Geschenk dankend an und erhöhte auf 2:0.

Auch die zweite Hälfte ging für den VfR mit einem Ballverlust im Mittelfeld los. Die Gäste fackelten nicht lange und spielten schnörkellos auf das Tor. Pfitzer traf zum dritten Mal an diesem Tag. Damit war die Partie auch schon sehr früh gelaufen. Obersontheim konnte das Spiel nun mit zwei Gängen weniger verwalten. Der eingewechselte Marc Schäfer wurde schön von links vom ebenfalls eingewechselten Laurin Zwerger bedient und erzielte den Ehrentreffer.

VfR Altenmünster – TSV Obersontheim 1:3 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Marco Pfitzer (11., 42., 49.), 1:3 Marc Schäfer (85.)

VfR: Ebert, Planincic (60. Schäfer), Rötlich (79. Zwerger), Sami, Lettenmaier (28. Paulo), Kober, Immel, Wenzel, Maric (46. Burkert), Beyerlein, Hanzlik