Fußball-Bezirksliga VfR gleicht kurz vor Schluss aus

Bühlerzell / Michael Lauckner

VfR-Stürmer Patrick Lettenmaier trifft in der 87. Minute zum 2:2 bei den Spfr. DJK Bühlerzell.

Dank eines Geniestreichs von Patrick Lettenmaier holt der VfR Altenmünster in der Bezirksliga den verdienten Punkt in Bühlerzell.

Es war ein ansehnliches Fußballspiel bei sommerlichem Wetter und dementsprechenden Temperaturen. Beide Mannschaften ließen den Ball laufen. Die erste Möglichkeit für den VfR hatte Florian Immel. Sein Schuss ging am langen Eck vorbei (12.). Zunächst war in den beiden Strafräumen nicht sehr viel geboten. Das änderte sich schlagartig. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber ging Florian Immel dazwischen und da der Torspieler sehr weit vor seinem Tor stand, schoss er den Ball aus knapp 30 Metern ins leere Tor.

Über die Führung konnte sich Grün-Weiß nur sehr kurz freuen. Auf der rechten Abwehrseite wurde nicht gut verteidigt. Der Ball kam von der Grundlinie zentral vors Tor, wo Maximilian Schwarz nur noch aus kurzer Distanz den Fuß hinhalten musste und es stand 1:1. Der VfR war aber nicht geschockt, hatte seinerseits wieder Möglichkeiten zur Führung. Nach einem Eckball war es ein Kopfball von Dennis Maric, der gerade noch auf der Linie geklärt wurde (37.). Auch Jan Röttlich hätte sich gleich wieder in die Torschützenliste eintragen können. Seinen Lupfer hatte der Bühlerzeller Torspieler aber gerochen (42.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam dann Philipp Krupp mit dem Kopf an einen Eckball. Der Ball strich knapp am VfR-Tor vorbei.

Bühlerzell startet besser

Bühlerzell war dann in der zweiten Hälfte erst einmal deutlich agiler. Eine abgefälschte Flanke konnte Maximilian Schwarz nicht im Tor unterbringen. Sein Schuss war zu schwach, sodass Torspieler Kai Wiedmann die Situation klären konnte. Dann folgte ein Fehler auf der linken VfR-Abwehrseite. Wieder kam der Ball zur Grundlinie. Von da wurde in der Mitte Mike Dörr gesucht, der mit etwas Glück die Führung für Bühlerzell erzielte.

Der VfR warf nun alles nach vorne und wurde belohnt. Auf der rechten Strafraumseite wurde Patrick Lettenmaier ins Spiel gebracht. Aus sehr spitzem Winkel schlenzte er den Ball zum 2:2-Ausgleich ins lange Eck. Dem Spielverlauf nach ging das auch völlig in Ordnung.

Am Sonntag empfängt Altenmünster nun Niedernhall.