Fußball Altenmünster gerät außer Tritt

Crailsheim / Michael Lauckner

Altenmünsters Dennis Sami lupfte bereits nach zwölf Minuten ein Zuspiel im Strafraum von Andreas Fuchs nur ganz knapp über die Latte. Gleich im Anschluss strich ein Schuss von Patrick Lettenmaier auf dem Kunstrasen in Rot am See nur knapp am Tor vorbei.

Danach hat der VfR Glück: Ein Stolperer in der Abwehr und Dominik Fünfer war plötzlich frei vor dem Tor. Etwas überhastet schoss er drüber. Doch dann die Führung für den VfR nach einem Angriff über die linke Seite. Spielertrainer Thomas Wenzel zog mit dem Ball nach innen und sein Schuss landete genau im langen Eck. Mit dem Pausenpfiff dann aber der Ausgleich. Einen Frei­stoß aus 20 Metern haute Kevin Gfrärer in die Maschen.

VfR ohne Elan aus der Pause

Nach der Pause war der Elan der Heimelf plötzlich erlahmt. Braunsbach wartete geschickt auf Fehler, und die passierten leider häufig. Die Gäste schalteten – wann immer es ging – schnell um. Das Spiel wurde zerfahrener und es wurden sehr viele Zweikämpfe im Mittelfeld geführt.

Eine Torchance durch Dennis Sami war aber dann schon alles, was der VfR in der zweiten Hälfte an Torgefahr erzeugte. Das schnelle Umschalten der Gäste brachte immer wieder Gefahr. Letztlich spielten die Gäste ihre Angriffe aber nicht gut zu Ende. Dann aber doch noch der verdiente Braunsbacher Siegtreffer: Nach einem Eckball war Daniel Walz per Kopf zur Stelle und traf zum 1:2-Endstand.

VfR Altenmünster – TSV Braunsbach 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 Thomas Wenzel (28.), 1:1 Kevin Gfrärer (45.), 1:2 Daniel Walz (89.)

VfR Altenmünster: Wiedmann, Maric, Horn, Gleß (46. Munz)), Immel, Fuchs, Lettenmaier, Bayerlein, Kober, Sami, Wenzel