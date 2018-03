Mädchenfußball Als Außenseiter nach Frankfurt

Frankfurt / Günther Herz

Anika Höß, der Trainerin der Fußball-Bundesliga-B-Juniorinnen des TSV Crailsheim, war es nicht möglich, alle von ihr geplanten Vorbereitungsspiele durchzuführen. Einige Partien fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer. Lediglich die Spiele gegen die Frauen von Landesliga-Spitzenreiter TGV Dürrenzimmern (2:2) und gegen den Dritten der Frauen-Oberliga, den SV Hegnach (0:1), konnten auf dem Kunstrasen bestritten werden.

Vorgestern Abend konnte aber doch noch auf dem geräumten Kunstrasenplatz gegen den SV Weinberg gespielt werden. Der TSV Crailsheim gewann durch Tore von Maren Schmitt und Marlen Schmelzle 2:0. Und das, obwohl die Abwehrstützen Neele Wedde, Hanna Birkner, Celia Kirbach und auch Ines Husic verletzungsbedingt nicht einsetzbar waren. Zumindest hofft man, dass gegen Sindelfingen Wedde und Husic wieder so fit sind, dass sie der Abwehr mehr Stabilität verleihen.

Schon am Samstag (14 Uhr) beim 1. FFC Frankfurt kann Neuzugang Cora Heidinger das junge TSV-Team verstärken. Die bis zum 27. Februar gesperrte Maja Schmölz wird erst gegen Sindelfingen ihr Debüt im Team geben können. Ziel in Frankfurt wird es sein, gut mitzuspielen. An eine Überraschung wie gegen Hoffenheim wagen die Verantwortlichen kaum zu hoffen. Die Hessinnen liegen als Tabellenzweiter sechs Punkte hinter dem Ersten aus Hoffenheim.

Wichtiger werden für den TSV Crailsheim die Heimspiele gegen Sindelfingen und Karlsruhe. Gewinnen die Horaffen diese beiden, ist der Klassenerhalt des Tabellensiebten gesichert.