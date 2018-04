Mulfingen Albstadt spielt starke Rückrunde

Mulfingen / Herbert Schmerbeck

Der dritte Auswärtssieg der Saison ließ den FSV Hollenbach weiter an den Verbandsliga-Tabellenführer Dorfmerkingen heranrücken. Vier Zähler beträgt der Abstand bei noch einem auszutragenden Spiel mehr. Aber auch der drittplatzierte 1. FC Normannia Gmünd hält den Druck auf das Spitzenduo aufrecht. Ausruhen gibt es nicht in der überaus ausgeglichenen Liga.

Mit dem FC Albstadt kommt nun der Spitzenreiter der Rückrundentabelle am Samstag (15.30 Uhr) zum FSV Hollenbach. Die Gäste haben bereits fünf Auswärtspartien für sich entschieden. Von den sechs Rückrundenspielen gewann Albstadt vier bei einem Torverhältnis von 13:3. Die Gäste sind ein ernst zu nehmender Gegner. Zuletzt besiegten sie die SKV Rutesheim mit 4:0 und stellten den Spitzenreiter Dorfmerkingen vor große Probleme – kassierten da aber ihre erste ­Rückrunden-Niederlage. „Wir haben jetzt 21 Spiele und 30 Punkte, das ist sensationell“, sagte FC-Coach Alexander Eberhart nach dem Sieg gegen Rutesheim. „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.“ Vor allem die Defensive steht in der Rückrunde bei den Albstadtern. So ließen sie auch gegen Rutesheim nur wenig zu. Und während in der Abwehr wenig zugelassen wird, trifft vorne Pietro Fiorenza (15 Tore).

Bei den Hollenbachern kommt dagegen Stürmer Fabian Czaker immer besser in Tritt. Beim 1:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen erzielte er das Siegtor, beim 2:0 gegen Ilshofen den Siegtreffer. Trotzdem ist auch das Hollenbacher Prunkstück die Abwehr. Zuletzt war Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger zufrieden. „Wenn man den Dreierpack so spielt, kann man nichts sagen“, meinte er zu den Spielen gegen Dorfmerkingen, Ilshofen und Leinfelden-Echterdingen.

Info FSV Hollenbach – FC Albstadt, Samstag, 15.30 Uhr