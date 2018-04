Fußball Abwärtstrend setzt sich fort

Dimbach / Werner Ellinger

Schwere Zeiten brechen für den TSV Eutendorf an. Auch beim Tabellenletzten Dimbach konnte man nicht punkten, geschweige ein Tor erzielen. Eklatante Abspielfehler reihten sich aneinander, sodass eigentlich nie von einem konstruktiven Aufbauspiel die Rede sein konnte. Es fehlte der finale Pass für die Stürmer. Lediglich die Abwehr machte einen super Job. Die Abwehrreihe um Kocaman, Schimanek, Butz und Haut stand sattelfest.

Hatte Eutendorf mal die Chance, einen schnellten Konter zu spielen, wurde meist das Glück über die Mitte versucht, wo kein Durchkommen war. Bereits nach zwei Minuten musste Eutendorfs Keeper per Fußabwehr aus kur- zer Distanz klären. Die erste gefährliche Aktion der Gäste nach 19 Minuten: Nach einer gut getimten Flanke von Haut konnte der Dimbacher Torwart den Ball von Hohenstein zur Ecke klären. Danach waren wieder die Gastgeber an der Reihe, und Eutendorfs Keeper stand des Öfteren im Mittelpunkt, um einen Rückstand zu verhindern. Die beste Chance des TSV in der 40. Minute: Ein Freistoß von Bouidia landete an der Latte. Im zweiten Abschnitt setzten die Dimbacher ihr druckvolles Spiel fort und hatten gute Chancen, so auch in der 68. Minute, als ein Stürmer freistehend den Ball über den Kasten setzte. Beste Chance für die Gäste, als Lenghel Gashi bediente und dieser aus spitzem Winkel das Ziel verfehlte. In der 89. Minute setzte die Heimelf den Ball an den Pfosten und in der Nachspielzeit (90.+4) kamen die Dimbacher mit der letzten Aktion zum Siegtreffer.

TSV Eutendorf: Mihai Tatar, Abdulla Kocaman, Vedran Saric, Marian Schimanek, Redouane Bouidia, Benjamin Hochstein, Matthias Bosnjak, Momcilo Pavlovic, Fabian Butz, Benjamin Haut, Martin Lenghel, Mandache Iordache, Besfort Gashi, Arif Krasnici.