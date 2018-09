Crailsheim Abstand wird wohl kleiner werden

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga B3 sieht es so aus, als ob sich wieder relativ früh die Spreu vom Weizen trennt. Nach nur fünf Spielen beträgt der Vorsprung von Spitzenreiter Tiefenbach auf den Tabellenvierten Unterdeufstetten bereits satte acht Punkte. Einigermaßen mithalten können derzeit nur der FC Honhardt, der ebenfalls noch ungeschlagen ist, aber bereits zwei Unentschieden zu verkraften hatte, und der TSV Goldbach, der bisher nur in Jagstheim das Nachsehen hatte. Auf fünf Punkte verkürzen können auch noch Jagstheim und Stimpfach, die genau wie Goldbach bereits pausiert haben. Da Primus Tiefenbach morgen spielfrei ist und tatenlos zusehen muss, was die Konkurrenz auf die Beine stellt, sollten die Abstände in der Tabelle etwas kleiner werden.

Probleme in der Fremde

Dabei steht Honhardt in Onolzheim auf dem Prüfstand. Die Gastgeber hatten auf eigenem Platz gegen Tiefenbach zwar das Nachsehen, haben aber insgesamt nach ihren vier Partien trotz des 13. Tabellenplatzes ein positives Torverhältnis. Honhardt kam sowohl in Waldtann, als auch in Großaltdorf nicht über ein Remis hinaus, ist also in der Fremde durchaus angreifbar.

Dagegen sollte Goldbach gegen Ellrichshausen auf eigenem Geläuf nichts anbrennen lassen. Der Kreisliga-A2-Absteiger hat noch nicht Tritt gefasst und konnte nur eine seiner bisherigen fünf Par­tien gewinnen.

Wesentlich enger dürfte es da zwischen Jagstheim und Unterdeufstetten zugehen. Bei den Gastgebern wechseln sich Licht und Schatten, sprich ein Sieg gegen Goldbach und eine Niederalge in Stimpfach, ab. Allerdings haben die Mannen um Christian Bandel mit zwei Siegen und 4:0 Toren auf eigenem Platz eine makellose Bilanz.

Unterdeufstettens Trainer Martin Rokowski, der selbst derzeit verletzt ausfällt, ist mit seiner Mannschaft bisher mehr als zufrieden und ist sich sicher, dass man auch weiterhin eine gute Rolle spielen wird.

Stimpfach ist gegen Dünsbach II sicher Favorit, aber die Bezirksliga-Reserve um den Routinier Mario Guttknecht, der bereits vier Treffer erzielt hat, ist immer wieder für eine Überraschung gut.

Neuling Ilshofen III hat nach zwei Niederlagen zum Auftakt zuletzt mit zwei Siegen auf sich aufmerksam gemacht. Man darf durchaus gespannt sein, ob diese Serie auch gegen die Gäste aus Waldtann, die mittlerweile etwas hinter den eigenen Erwartungen zurückhängen, Bestand hat.

Ebenso offen ist die Partie zwischen der zweiten Vertretung des VfR Altenmünster und den Gästen aus Großaltdorf.

Absteiger Satteldorf II ist gegen den noch punktlosen ESV Crailsheim klar favorisiert.

Sonntag, 30. September, 13 Uhr

VfR Altenmünster II – SV Großaltdorf, Spvgg Satteldorf II – ESV Crailsheim, TSV Ilshofen III – GSV Waldtann

Sonntag, 30. September 15 Uhr

FC Honhardt – SV Onolzheim,

VfB Jagstheim – TSV Unterdeufstetten, SSV Stimpfach – TSV Dünsbach II, TSV Goldbach – KSG Ellrichshausen