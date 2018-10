Basketball „Wir wollen in unserem Flow bleiben“

Crailsheim / hel

Die „Veilchen“ aus Göttingen sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der BBL. Nach einer Auftaktniederlage gegen Bonn (79:86) ließen die Niedersachsen mit vier Siegen in Serie aufhorchen. Wobei sich unter den Gegnern durchaus renommierte Namen befinden. In der Fremde gab es Erfolge beim MBC und in Frankfurt. In heimischer Umgebung setzten sich die Göttinger gegen Ludwigsburg und Würzburg durch.

Auf der Kommandobrücke hat mit dem Holländer Johan Roijakkers ein Mann das Sagen, der schon seit 2012 an Bord ist. Er und der Ulmer Coach Thorsten Leibenath sind die Trainer, die aktuell am längsten bei ihren BBL-Teams in Amt und Würden stehen.

Personelle Kontinuität

Die BG steht also für Kontinuität. Göttingen kann zudem auch auf eine eingespielte Mannschaft verweisen. Sicherlich ein Erklärungsansatz für die bisherigen Erfolge, die die BG bis auf Platz 7 der Tabelle gebracht haben. „Keine Verletzungen und Kontinuität“, betont Johan Roijakkers auf Nachfrage. „Crailsheim, unser nächster Gegner, hat einen sehr starken Kader mit viel Qualität. Brion Rush kennen wir sehr gut, aber auch die deutschen Spieler haben viel Erfahrung. Ich denke, dass Crailsheim am Ende nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird“, erklärt der Göttinger Coach weiter. Für Sonntag rechnet er mit einem „engen Spiel auf Augenhöhe. Ich sehe keinen klaren Favoriten. Die Tagesform wird den Ausschlag geben.“

Dennis Kramer, Dominic Lockhart, Lennard Larysz, Stephan Haukohl, Joanic Grüttner-Bacoul sowie die Amerikaner Darius Carter und Michael Stockton haben dem Team die Treue gehalten. Letzterer trägt den vielleicht bekanntesten Namen bei den „Veilchen“. Sein Vater John galt als einer der besten Aufbauspieler aller Zeiten. Junior Michael fand unter anderem über die Stationen Karlsruhe und Ludwigsburg nach Niedersachsen. Pendarvis Williams, Mihailjo Andric und Derek Willis lauten die neuen Namen bei der BG.

„Nach dem tollen Spiel gegen Jena schwang bei uns ein gutes Gefühl mit in die Trainingswoche hinein, sowohl bei der Mannschaft als auch im Umfeld“, berichtet Ingo Enskat, Crailsheims sportlicher Leiter. Auf der anderen Seite galt es den Modus umzuschalten und sich auf den nächsten Gegner zu fokussieren. „Ohne Frage hat Göttingen einen tollen Start hingelegt und steht zu Recht dort, wo sie jetzt stehen. Göttingen ist ein heißes Pflaster. Die Gastgeber werden mit breiter Brust und Selbstvertrauen auflaufen. Im Training haben wir in erster Linie an Abstimmung und Intensität gearbeitet,“ macht Ingo Enskat deutlich. Eine Duftmarke in der Fremde wäre Gold wert, ehe es am ersten November-Wochenende gegen Mitaufsteiger Vechta und das Liga-Schwergewicht aus München geht.

Ein Déjà-vu an alter Wirkungsstätte wird es für Brion Rush geben. Schließlich ist er im Sommer aus Niedersachsen nach Hohenlohe gekommen und wird jetzt auf die ehemaligen Kollegen treffen. „Für ihn eine optimale Möglichkeit, sich quasi warm zu schießen. Zu Beginn der Runde musste er ein bisschen zwischen Point Guard und Shooting Guard pendeln, seine Energie auf verschiedene Bereiche ausrichten. Jetzt hat er eine Rolle, wo er sich selber Möglichkeiten kreieren kann. Er braucht vielleicht eine Art Befreiungsschlag“, schätzt Ingo Enskat die Entwicklung des Neu-Merlin ein.

Übernachtung vor Ort

Die Crailsheimer werden heute aufbrechen, sich auf die rund 350 Kilometer lange Strecke gen Norden begeben. Dem Vernehmen nach sind alle Spieler fit und fahren auch mit. Die Entscheidung, wer der sieben ausländischen Akteure nicht spielen wird, lässt Trainer Tuomas Iisalo noch offen. Die Mannschaft wird vor Ort übernachten.

Info BG Göttingen – Hakro Merlins Crailsheim, morgen, 15 Uhr