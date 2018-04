Fußball „Wir werden das Spiel gewinnen“

Schwäbisch Gmünd / Peter Lindau

Der Spielleiter der Gmünder Normannia gibt sich zuversichtlich. „Wir werden das Spiel gegen Sindelfingen gewinnen“, sagt Claus-Jörg Krischke. Allerdings werden dazu neben spielerischem Können auch psychologische Elemente wichtig sein. Krischke hofft, dass Trainer Holger Traub in den Köpfen der Spieler die Botschaft verankern kann, dass weiter Gas gegeben werden muss und der Tabellendritte gegen den Tabellenelften den sportlichen Vergleich nicht automatisch gewonnen hat.

Nach dem verdienten 3:0-Erfolg über den aktuellen Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen werde von der Normannia natürlich der nächste Sieg erwartet. „Aber immer dann, wenn wir ein Spiel machen müssen, tun wir uns schwer“, warnt Krischke. Unter diesem Aspekt zeigt sich der Spielleiter froh, „Bobo“ Mayer in seinem Team zu haben. Denn dieser schieße nicht nur Tore, sondern stauche seine Mannschaftskameraden auf dem Spielfeld auch mal zusammen, wenn diese in einen behäbigen Trott verfallen. Das werde auch gegen Sindelfingen so sein. Die Gmünder möchten morgen drei Punkte holen und damit „weiter bei der Musik bleiben“. Taktisch, so Krischke, werde die Normannia im heimischen Schwerzer in derselben Aufsstellung auflaufen wie gegen Dorfmerkingen.

Info 1. FC Normannia Gmünd – VfL Sindelfingen, Samstag, 15.30 Uhr