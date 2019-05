Themen in diesem Artikel Crailsheim

Max und Maren Geschwill aus Mainhardt haben fußballerisch einiges drauf. Er spielt in Hoffenheim in der A-Jugend-Bundesliga, sie in Crailsheim in der B-Jugend-Bundesliga.

Schon von klein auf seien sie immer in Bewegung gewesen, erinnern sich Vater Peter und Mutter Tanja Geschwill im Mainhardter Haus der Familie. Ihre Kinder Max und Maren spielen jeweils in der Jugend-Bundesliga Fußball. Die Geschwister erzählen im Interview, wie ihr Leben zwischen Schule und hochklassigem Sport aussieht.

Max, Maren, im großen Garten eures Elternhauses stehen auch heute noch kleine Fußballtore. Könnt ihr euch daran erinnern, wie ihr dort als Kinder gespielt habt?

Max Geschwill: Ja, auf jeden Fall. Wir waren früher jeden Tag draußen. Oft waren auch Freunde zum Kicken da.

Maren Geschwill: Ich habe auch meistens mitgespielt, aber irgendwann wurde es unfair, weil der Max dann viel besser wurde (beide lächeln). Irgendwann stand ich oft nur noch im Tor, aber ich wollte da nicht mehr rein, weil die Schüsse zu hart wurden.

Kamst du durch deinen älteren Bruder zum Fußball?

Maren: Ja, und durch meinen Papa, weil beide draußen immer gespielt haben.

Auf deinem Profil auf der Homepage des TSV Crailsheim hast du deinen Bruder als Idol angegeben ...

Maren: Ich bewundere ihn dafür, dass er es sportlich schon so weit geschafft hat. Es wäre schön, wenn ich es auch so weit schaffen würde. Dennoch spiele ich Fußball in erster Linie, weil es mir Spaß macht. Ich warte einfach ab, wie weit ich es schaffe.

Max, du spielst seit 2013 in Hoffenheim und hast bis vor zwei Jahren das Erasmus-Widmann-Gymnasium in Schwäbisch Hall besucht. Jetzt gehst du in Sinsheim aufs Gymnasium. Warum hast du die Schule gewechselt?

Max: Bis zur U 17 bin ich in Hall in die Schule gegangen. Viermal die Woche ging es danach entweder noch kurz nach Hause oder, wenn Mittagsschule war, direkt nach Bretzfeld, wo mich der Bus abgeholt und mich nach Hoffenheim mitgenommen hat. Meine Eltern haben mich dann immer nach Bretzfeld gefahren. Und nach dem Training ging es abends wieder zurück. In der 10. Klasse habe ich teilweise sechs Stunden die Woche verpasst, weil ich nachmittags nicht da war. Deswegen bin ich zur Kursstufe, also nach der 10. Klasse, zu einer Gastfamilie der TSG gezogen, wo ich jetzt unter der Woche lebe.

Wie sieht nun ein gewöhnlicher Tag bei dir aus?

Max: Ich stehe so gegen 6 Uhr auf, wenn ich zur ersten Stunde im Gymnasium sein muss. Mittags esse ich im Internat von Hoffenheim. Dort gibt es Lehrer, die uns in den verschiedenen Fächern helfen. Am Nachmittag steht das Training an. Bei der Gastfamilie ist dann das Abendessen. Danach lernt man noch oder unternimmt etwas zusammen. Anfangs waren wir noch zu fünft bei der Gastfamilie, jetzt noch zu dritt. Gegen 22 oder 23 Uhr geht es dann ins Bett.

Wie oft musst du trainieren?

Max: Viermal die Woche: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mittwoch ist der freie Tag.

Maren, wie klappt es bei dir mit dem Training und der Schule?

Maren: Ganz gut. Ich bin vom Gymnasium auf die Realschule nach Mainhardt gewechselt. Ich habe dort keine Mittagsschule, weshalb ich genügend Zeit zwischen Unterricht und Training habe. In Crailsheim trainieren wir dreimal die Woche. Erst geht es mit dem Auto zum Bahnhof Hessental. Meine Eltern oder die Eltern einer Mitspielerin aus Michelfeld fahren uns dorthin. Von Hessental geht es weiter mit dem Zug nach Crailsheim.

Max, ist es dir schwergefallen, die Schule zu wechseln?

Max: Anfangs war es schon etwas ungewohnt, von zu Hause weg zu sein, aber ich habe mich schnell eingelebt. Weil das Pendeln wegfällt, ist es so schon angenehmer.

Hattest du ab und zu Heimweh?

Max: Manchmal vermisst man sein Zuhause, klar. Aber ich saß bei der Gastfamilie ja nie alleine da, sondern hatte immer vier, fünf andere um mich herum.

Und wie war es für dich, Maren, dass der Bruder unter der Woche nicht mehr da war?

Maren: Das war schon eine Umstellung, zum Beispiel beim Mittagessen sitzt man dann nur noch mit den Eltern da und einer fehlt. Das ist am Anfang ein komisches Gefühl.

Max, du bist mit Hoffenheim diese Saison nicht nur in der U-19-Bundesliga, sondern auch in der UEFA Youth League angetreten. Das ist das Pendant zur Champions League der Profis. Wie war das Gefühl, dort zu spielen?

Max: Das ist was Besonderes, gerade die Auswärtsspiele. Die weiten Anreisen ist man ja nicht so gewohnt. Wenn man in die verschiedenen Länder reist, ist das ein Erlebnis. Zum Beispiel in Charkiv in der Ukraine sieht es komplett anders aus als hier. Oder wenn man das Trainingsgelände von Manchester City sieht, das ist beeindruckend.

Und du hast zwei wichtige Treffer in der Youth League erzielt ...

Max: Ja (lächelt). Das 3:3 von mir in Lyon in der Gruppenphase war toll, weil es in der Nachspielzeit fiel. Und im Viertelfinale gegen Real Madrid, das war wirklich ein schönes Gefühl.

Gegen Madrid hast du mit rechts getroffen, obwohl du auf der linken Seite gespielt hast. Welcher Fuß ist dein stärkerer?

Max: Mein linker ist etwas stärker, obwohl ich mit rechts auch gut schießen kann. Aber am liebsten spiele ich auf der linken Seite.

Maren, du zeichnest dich vor allem durch deine Schnelligkeit aus ...

Maren: Ja, damit kann ich oft punkten. Ich spiele oft auf der rechten Seite, wobei ich in Crailsheim auch mal im Sturm spiele. Auch im Schulsport in der Leichtathletik habe ich gemerkt, dass ich schneller als die anderen bin.

Ist deine Schwester sogar schneller als du?

Max: So ganz reicht es für sie nicht (lächelt). Aber es waren immer knappe Duelle.

Max, du hast vor Kurzem einen Mittelfußbruch erlitten. Wie geht es dir gesundheitlich im Moment?

Max: Es geht schnell bergauf. Die nächste Woche beginnt das Reha-Training und wenn alles gut läuft, stehe ich bei der Vorbereitung zur neuen Saison wieder auf dem Platz. Hoffentlich kann ich Ende Juli beim Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall mitspielen. Das hat letztes Jahr schon Spaß gemacht. Auch dieses Jahr wären wieder viele Freunde und Bekannte da, die man nicht mehr so oft sieht.

Du steckst auch mitten im Abi-Stress zurzeit. Und dann kam auch noch die Verletzung dazu ...

Max: Ja, ich wollte mich in den Osterferien operieren lassen, aber da habe ich keinen Termin mehr bekommen. Deswegen wurde ich dann an einem Montag operiert und am Dienstag saß ich schon beim Deutschabitur mit den Krücken bei der Prüfung (lächelt).

Ihr seid beide sehr talentierte Fußballer. Ist Profifußball für euch beide der große Traum?

Max: Es ist auf jeden Fall ein Traum von mir. Aber ich muss schauen, was in meinem letzten A-Jugend-Jahr alles passiert. Wenn mein Bruch schnell ausheilt und ich verletzungsfrei bleibe, dann habe ich vielleicht eine Chance, oben anzukommen, wenn ich eine gute Saison spiele. Mal sehen, was kommt.

Maren: Ich sehe Profifußball eher weniger als mein Ziel an. Ich spiele, weil es mir Spaß macht und lasse mich überraschen, wie weit es reicht.

