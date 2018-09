Fußball-Oberliga „Wir können dann die Spione austauschen“

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Eine relativ kurze Anfahrt hat der Oberligist TSV Ilshofen: Er muss am Samstag zur Neckarsulmer Sport-Union.

Ilshofen hat das bislang richtig stark gemacht“, lobt NSU-Sportdirektor Marco Merz. „Gegen diese Phalanx an Topteams in sieben Spielen zwölf Punkte zu holen, ist herausragend.“ Neckarsulm dagegen hat zehn Punkte auf seinem Konto. „Wir bewegen uns im Rahmen unserer Erwartungen, aber unterhalb unserer Möglichkeiten“, meint Merz. Zu häufig habe Neckarsulm Punkte verschenkt. Zuletzt spielte Neckarsulm in Pforzheim gut, aber verlor mit 0:1.

Der TSV Ilshofen hat bislang wenig Geschenke verteilt. Selbst gegen Normannia Gmünd reichte es zum 2:1-Sieg, obwohl das Team in der zweiten Halbzeit keine gute Leistung zeigte. Ralf Kettemann benutzte das Wort „furchtbar“, aber im Rückblick schwächt er das etwas ab. „Wir haben Gmünd in der ersten Halbzeit deutlicher beherrscht als Normannia uns in der zweiten Hälfte.“

So etwas könne vorkommen, „die Birne ist bei so etwas immer mitentscheidend“, so Kettemann mit einer lockeren Umschreibung für die Psyche. In Zukunft soll sein Team das starke Pressing des Gegners spielerisch besser lösen, „beispielsweise mit einem Chipball über die Angreifer. Da waren wir nicht clever genug.“

Ein Wiedersehen gibt es mit Maximilian Gebert und Daniel Schmelzle, die in der vergangenen Saison noch das Trikot des TSV Ilshofen trugen und nun für Neckarsulm spielen. „Für die Spieler mag die Begegnung gegen den ehemaligen Verein eine besondere Rolle spielen“, ist sich Marco Merz sicher.

Veränderte Dreierkette

Er erwähnt, dass auf Ilshofener Seite mit Ramazan Kandazoglu und Michele Varallo zwei ehemalige Neckarsulmer agieren. Ob die vier Erwähnten als „Spione“ den Trainern berichten? Merz winkt ab. „Das glaube ich kaum. Aber immerhin könnten wir wie früher im West-Ost-Konflikt dann unsere Spione austauschen“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Ralf Kettemann wird seine Dreierkette umbauen müssen, da Baba Mbodji gesperrt ist. Außerdem fehlen der späte Neuzugang Tim Michael (kam Anfang September von Hoffenheim II), Benjamin Kurz, Kevin Lehanka und Julian Baumann.