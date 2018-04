Kreisliga A2 „Tore fallen zur richtigen Zeit“

Rot am See / Luca Schmidt

Brettheim gegen Matzenbach, Dritter gegen Elfter – eigentlich eine klare Angelegenheit. Von einem deutlichen Leistungsunterschied war über weite Strecken des Spiels aber nichts zu sehen, es entwickelte sich eine zunächst ausgeglichene Partie. Dabei war es für beide Teams ein Auswärtsspiel: Gekickt wurde auf dem Kunstrasenplatz in Rot am See.

Der SV begann stark, hatte die ersten Möglichkeiten. Matzenbach brauchte ein paar Minuten, um richtig ins Spiel zu finden. In der 20. Minute dann der erste Bruch im Spiel der Brettheimer: Fabian Caro musste verletzt runter, für hin kam Ibrahim Kareem. Und es kam noch schlimmer für den SV: Sechs Minuten später warf Adriano Kaspar einen langen Einwurf, Steffen Rein verlängerte, und Michael Kranz erzielte die Führung für den FC. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff kam Matzenbachs Michael Rein im Strafraum der Gäste zu Fall und Schiedsrichter Alexander Schurr zeigte auf den Punkt. Steffen Rein ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte auf 2:0.

Doch wer nach der Halbzeitpause glaubte, Brettheim habe aufgegeben, der wurde eines Besseren belehrt: Wie schon im ersten Abschnitt kam das Heimteam stark aus der Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer.

Brettheim gibt nicht auf

In der 55. Minute musste der eingewechselte SV-Spieler Kareem mit der Ampelkarte vom Platz. Zunächst war er übermotiviert gegen Steffen Rein eingestiegen, obwohl das Spiel bereits unterbrochen war. Die zweite Gelbe Karte erhielt er wegen Meckerns. Brettheim störte das zunächst nicht, im Gegenteil: Zu zehnt trat das Team um Kapitän Daniel Barthelmeß noch zielstrebiger auf und kam durch den starken Simon Keitel und Raphael Waldmann zum 1:2- und 2:3-Anschlusstreffer. Doch Michael Kranz schoss seine Farben nach jedem Treffer des SV jeweils wieder mit zwei Toren in Front.

Brettheims Trainer Paulo Viana haderte nach der Partie vor allem mit der Chancenauswertung seiner Mannschaft. „Bei uns passieren hinten immer Fehler, das ist schon normal. Aber wir müssen vorne die Tore machen.“ Außerdem habe der Schiedsrichter zwei elfmeterwürdige Fouls der Gäste nicht geahndet. Dass Brettheim gerade im Abstiegskampf steckt, habe viel mit engen Partien zu tun. „In den letzten vier Spielen haben wir fast immer knapp verloren“, sagt der SV-Coach – nur gegen Schlusslicht Ellrichshausen gab es einen 1:0-Sieg. Zusätzlich seien die Fußballplätze gerade in einem schlechten Zustand. „Mit Fußball hat das nichts zu tun“, so Viana. Sein Plan für den Rest der Saison: „Wir müssen weiter kämpfen und arbeiten und uns für unsere guten Leistungen belohnen.“ Die Qualität sei da, das Glück noch nicht.

Auf der Gegenseite befindet sich das Trainerduo Helmut Fleischer und Matthias Rein in einer ganz anderen Position. „Wir sind froh dass wir da oben stehen“, sagt Rein. „Im vergangenen Jahr haben wir noch gegen den Abstieg gespielt, die Mannschaft hatte jedes Wochenende Druck“, ergänzt Fleischer. Nun könne man entspannter aufspielen.

Gründe für den Aufwärtstrend im Vergleich zur Vorsaison gebe es einige. „Der Zusammenhalt im Team ist besser geworden, außerdem wurden die jungen Spieler reifer“, sagt Fleischer. Michael Rein kam als „belebender Faktor“ in die Mannschaft, außerdem sei Michael Kranz in der abgelaufenen Saison oft verletzt gewesen. Man habe aktuell einen guten Lauf, gewinne jetzt auch die knappen Spiele – wie gegen Brettheim. „Die waren heute der erwartet schwere Gegner, haben vollen Einsatz gezeigt. Wir haben die Tore zur richtigen Zeit geschossen“, so Fleischer. Ambitionen auf Rang zwei habe der FC aber nicht, stellt Rein klar. – Reserven:4:1.